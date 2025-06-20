Страны ЕС хотят закрыть Шенген для сотен тысяч россиян
Категория
Мир
Дата публикации

Страны ЕС хотят закрыть Шенген для сотен тысяч россиян

Что известно о планах членов ЕС
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Источник:  ERR

Как удалось узнать изданию ERR, часть членов Евросоюза намерены закрыть въезд в Шенгенскую зону для граждан РФ, принимавших участие в войне против Украины.

Главные тезисы

  • Министры внутренней безопасности стран Балтии, Северных стран и Польши обсуждают эту идею как способ предотвращения потенциальной угрозы безопасности.
  • Запрет на въезд в Шенгенскую зону для российских солдат должен оставаться в силе даже после окончания войны.

Что известно о планах членов ЕС

Сейчас такой сценарий рассматривают министры внутренней безопасности стран Балтии, Северных стран и Польши — они обсуждали этот вопрос на встрече в Таллине.

Кроме того, указано, что к этой встрече присоединились комиссар Европейской комиссии по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер и представитель пограничной организации Frontex.

По убеждению главы МВД Эстонии Игоря Таро, крайне важно ограничить свободные путешествия для сотен тысяч граждан России, которые воевали против независимого европейского государства — Украины.

Мы должны занять очень четкую позицию, что эти люди не могут свободно путешествовать по Шенгену — мы не даем им вид на жительство, мы не дадим им визы, потому что все эти люди, которые там убивали и уничтожали, представляют для нас всех очень серьезную угрозу безопасности.

Игорь Таро

Игорь Таро

Глава МВД Эстонии

Он также обратил внимание на то, что запрет на въезд в Шенгенскую зону для российских солдат должен оставаться в силе и после окончания активных военных действий.

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