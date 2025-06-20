Страны ЕС хотят закрыть Шенген для сотен тысяч россиян

Как удалось узнать изданию ERR, часть членов Евросоюза намерены закрыть въезд в Шенгенскую зону для граждан РФ, принимавших участие в войне против Украины.
Главные тезисы
- Министры внутренней безопасности стран Балтии, Северных стран и Польши обсуждают эту идею как способ предотвращения потенциальной угрозы безопасности.
- Запрет на въезд в Шенгенскую зону для российских солдат должен оставаться в силе даже после окончания войны.
Что известно о планах членов ЕС
Сейчас такой сценарий рассматривают министры внутренней безопасности стран Балтии, Северных стран и Польши — они обсуждали этот вопрос на встрече в Таллине.
Кроме того, указано, что к этой встрече присоединились комиссар Европейской комиссии по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер и представитель пограничной организации Frontex.
По убеждению главы МВД Эстонии Игоря Таро, крайне важно ограничить свободные путешествия для сотен тысяч граждан России, которые воевали против независимого европейского государства — Украины.
Он также обратил внимание на то, что запрет на въезд в Шенгенскую зону для российских солдат должен оставаться в силе и после окончания активных военных действий.
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