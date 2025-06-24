Зеленский публично раскритиковал НАТО и призвал его действовать

По убеждению украинского лидера Владимира Зеленского, темпы членов НАТО по наращиванию оборонных расходов слишком медленные. Де-факто речь идет о том, что страны Альянсы недооценивают Россию и масштабы агрессии, на которые она способна в будущем.
Главные тезисы
- Медленность НАТО может привести к усилению России в будущем.
- Атака РФ на Альянс может произойти в ближайшие 5 лет.
Зеленский указал НАТО на его недостатки
Что важно понимать, страны Альянса намерены принять в ходе саммита в Гааге обязательство увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году.
По словам президента Украины, это "очень медленно".
Американские журналисты поинтересовались у украинского лидера, считает ли он, что Путин может атаковать страну НАТО, чтобы потестировать статью 5, в течение 5 лет или даже быстрее.
Однако глава государства не верит, что это может произойти в течение нескольких следующих месяцев.
По мнению президента Украины, российскому диктатору, в любом случае, нужна пауза в российско-украинской войне, снятие санкций и натренированная армия.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-