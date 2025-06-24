Зеленский публично раскритиковал НАТО и призвал его действовать

По убеждению украинского лидера Владимира Зеленского, темпы членов НАТО по наращиванию оборонных расходов слишком медленные. Де-факто речь идет о том, что страны Альянсы недооценивают Россию и масштабы агрессии, на которые она способна в будущем.

Зеленский указал НАТО на его недостатки

Что важно понимать, страны Альянса намерены принять в ходе саммита в Гааге обязательство увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году.

По словам президента Украины, это "очень медленно".

Потому что мы считаем, что с 2030 года Путин может быть гораздо сильнее и состоятельнее. Сегодня мы его держим, у него нет времени тренировать армию… Десять лет — это очень долго. У него будет новая армия к тому времени. Владимир Зеленский Президент Украины

Американские журналисты поинтересовались у украинского лидера, считает ли он, что Путин может атаковать страну НАТО, чтобы потестировать статью 5, в течение 5 лет или даже быстрее.

Именно так. Я так думаю, — подчеркнул Зеленский. Поделиться

Однако глава государства не верит, что это может произойти в течение нескольких следующих месяцев.