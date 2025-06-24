Летнее наступление России. Что известно о главном козыре врага
Категория
Украина
Дата публикации

Летнее наступление России. Что известно о главном козыре врага

Что на этот раз задумала армия РФ
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Источник:  Financial Times

Издание Financial Times обращает внимание на то, что страна-агрессор РФ активизировала летнее наступление в Украине. На этот раз она сделала ставки на новые технологии, прорывы и планы по окружению украинских защитников.

Главные тезисы

  • Враг активно использует ударные дроны с оптоволоконным управлением.
  • Они не реагируют на украинские средства РЭБ, что стало очередным вызовом для ВСУ.

Что на этот раз задумала армия РФ

В последние месяцы российские захватчики продолжили продвигаться в разных регионах Украины.

Что важно понимать, ключевые прорывы врага произошли на Сумщине, где было захвачено около 200 км территории.

Более того, впервые с начала полномасштабного вторжения армия РФ достигла границы Днепропетровской области.

Как отмечают журналисты, одним из главных козырей России во время этого наступления стали ударные дроны с оптоволоконным управлением.

Их особенность заключается в том, что они не реагируют на украинские средства РЭБ, потому что не передают сигнал через радиоволны.

С комментарием по этому поводу выступил украинский командир подразделения беспилотников, говоривший на условиях анонимности:

Сейчас вам повезло, если вы проезжаете 5 км от полосы фронта, а ваш автомобиль все еще работает. Вот так они работают, все остальное сейчас исключение.

Нельзя также игнорировать тот факт, что российские дроны глубоко поражают логистические цели на 30-40 км вглубь территории Украины.

Именно они совершили атаки на украинские грузовики, а также уничтожили склады на дороге между Краматорском и Добропольем.

Командиры на фронте, в частности у Северского, запретили любое дневное движение транспорта, разрешая его только "в серое время суток и в темноте".

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