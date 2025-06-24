Летнее наступление России. Что известно о главном козыре врага

Издание Financial Times обращает внимание на то, что страна-агрессор РФ активизировала летнее наступление в Украине. На этот раз она сделала ставки на новые технологии, прорывы и планы по окружению украинских защитников.
Главные тезисы
- Враг активно использует ударные дроны с оптоволоконным управлением.
- Они не реагируют на украинские средства РЭБ, что стало очередным вызовом для ВСУ.
Что на этот раз задумала армия РФ
В последние месяцы российские захватчики продолжили продвигаться в разных регионах Украины.
Что важно понимать, ключевые прорывы врага произошли на Сумщине, где было захвачено около 200 км территории.
Более того, впервые с начала полномасштабного вторжения армия РФ достигла границы Днепропетровской области.
Как отмечают журналисты, одним из главных козырей России во время этого наступления стали ударные дроны с оптоволоконным управлением.
Их особенность заключается в том, что они не реагируют на украинские средства РЭБ, потому что не передают сигнал через радиоволны.
С комментарием по этому поводу выступил украинский командир подразделения беспилотников, говоривший на условиях анонимности:
Нельзя также игнорировать тот факт, что российские дроны глубоко поражают логистические цели на 30-40 км вглубь территории Украины.
Именно они совершили атаки на украинские грузовики, а также уничтожили склады на дороге между Краматорском и Добропольем.
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