Атака России на Днепропетровщину — есть погибшие и пострадавшие

Около 11:00 24 июня российские захватчики совершили воздушное нападение на Днепропетровскую область. По предварительным данным, враг использовал баллистику. Местные власти сообщают о погибших и раненых, однако точное количество жертв пока неизвестно.
Главные тезисы
- Местные власти и экстренные службы оперативно реагируют на ситуацию, оказывая помощь.
- Филатов сообщил о по меньшей мере одном погибшем в Днепре.
Что известно о ситуации в Днепропетровской области
Сначала в Днепре раздались взрывы — местные телеграмм-каналы сообщили, что город оказался под ударом российской баллистики.
Впоследствии стало известно, что поезд №52 Одесса — Запорожье был поврежден из-за атаки войск РФ по Днепру.
Эту информацию уже подтвердила пресс-служба "Укрзализныци".
На место оперативно прибыли спасатели и бригады скорой помощи.
"Укрзализныця" впоследствии сообщила, что готовит подменный подвижной состав по Днепру, чтобы пересадить пассажиров и доставить в Запорожье.
Есть ли в поезде погибшие и раненые пока неизвестно.
О погибших сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак:
Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в городе пострадали 14 школ и детских садов.
Кроме того, изуродовали городскую больницу и поликлинику.
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