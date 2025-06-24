Атака России на Днепропетровщину — есть погибшие и пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Атака России на Днепропетровщину — есть погибшие и пострадавшие

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Что известно о ситуации в Днепропетровской области
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Около 11:00 24 июня российские захватчики совершили воздушное нападение на Днепропетровскую область. По предварительным данным, враг использовал баллистику. Местные власти сообщают о погибших и раненых, однако точное количество жертв пока неизвестно.

Главные тезисы

  • Местные власти и экстренные службы оперативно реагируют на ситуацию, оказывая помощь.
  • Филатов сообщил о по меньшей мере одном погибшем в Днепре.

Что известно о ситуации в Днепропетровской области

Сначала в Днепре раздались взрывы — местные телеграмм-каналы сообщили, что город оказался под ударом российской баллистики.

Фото: скриншот

Впоследствии стало известно, что поезд №52 Одесса — Запорожье был поврежден из-за атаки войск РФ по Днепру.

Эту информацию уже подтвердила пресс-служба "Укрзализныци".

На место оперативно прибыли спасатели и бригады скорой помощи.

"Укрзализныця" впоследствии сообщила, что готовит подменный подвижной состав по Днепру, чтобы пересадить пассажиров и доставить в Запорожье.

Есть ли в поезде погибшие и раненые пока неизвестно.

О погибших сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак:

В Днепре из-за вражеской атаки возник пожар. Повреждена гражданская инфраструктура. В частности, общежитие, гимназия, админздание. Под удар попал поезд. Травмы получили его пассажиры. Попал агрессор и по городу Самар. Подробности уточняем. Всюду, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Днепропетровской ОВА

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в городе пострадали 14 школ и детских садов.

Кроме того, изуродовали городскую больницу и поликлинику.

Есть значительные разрушения в частном секторе. Предварительно, есть один погибший.

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