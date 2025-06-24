Атака РФ на Дніпропетровщину — кількість жертв зростає

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак офіційно підтвердив, що станом на 15:24 відомо про 9 загиблих українців у Дніпрі внаслідок російського удару. Окрім того, ще двох цивільних росіяни вбили у Самарі.
Головні тези:
- Кількість жертв на Дніпропетровщині зросла до 11 осіб, поранених понад 100.
- Мер Дніпра Борис Філатов розповів про ситуацію в місті.
Деталі нової атаки РФ на Дніпропетровщину
За словами Лисака, також постійно збільшується кількість поранених. Станом на 15:24 відомо про понад 100 постраждалих.
Про ситуацію у Дніпрі детальніше розповів мер міста Борис Філатов.
Він звернув увагу на те, що це один із найзухваліших ударів по Дніпру за весь час повномасштабної війни.
Окрім того, вказано, що різні руйнування є і у 8 локаціях медичної галузі — лікарня, амбулаторії, стоматполіклініка.
За словами мера міста, рятувальні операції тривають на великій кількості локацій.
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