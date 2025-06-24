Атака РФ на Дніпропетровщину — кількість жертв зростає
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака РФ на Дніпропетровщину — кількість жертв зростає

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Деталі нової атаки РФ на Дніпропетровщину
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 Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак офіційно підтвердив, що станом на 15:24 відомо про 9 загиблих українців у Дніпрі внаслідок російського удару. Окрім того, ще двох цивільних росіяни вбили у Самарі. 

Головні тези:

  • Кількість жертв на Дніпропетровщині зросла до 11 осіб, поранених понад 100.
  • Мер Дніпра Борис Філатов розповів про ситуацію в місті.

Деталі нової атаки РФ на Дніпропетровщину

9 людей загинули у Дніпрі внаслідок ворожої атаки. Ще двох росіяни вбили у Самарі. Таким чином кількість жертв терору в області зросла до 11. Щиро співчуваю кожному, хто втратив близьких.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Глава Дніпропетровської ОВА

За словами Лисака, також постійно збільшується кількість поранених. Станом на 15:24 відомо про понад 100 постраждалих.

Про ситуацію у Дніпрі детальніше розповів мер міста Борис Філатов.

Він звернув увагу на те, що це один із найзухваліших ударів по Дніпру за весь час повномасштабної війни.

Зараз ще тривають підрахунки. Утім відомо, що постраждали 34 навчальні заклади. Серед них також музична школа, профтехучилище та центри позашкілля. Там усюди потрощені шибки, двері, стелі.

Борис Філатов

Борис Філатов

Мер Дніпра

Окрім того, вказано, що різні руйнування є і у 8 локаціях медичної галузі — лікарня, амбулаторії, стоматполіклініка.

За словами мера міста, рятувальні операції тривають на великій кількості локацій.

Близько 25 машин швидкої відряджені на виїзди. І ще чимало людей поїхали до лікарень самостійно.

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