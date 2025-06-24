Атака РФ на Дніпропетровщину — кількість жертв зростає

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак офіційно підтвердив, що станом на 15:24 відомо про 9 загиблих українців у Дніпрі внаслідок російського удару. Окрім того, ще двох цивільних росіяни вбили у Самарі.

Деталі нової атаки РФ на Дніпропетровщину

9 людей загинули у Дніпрі внаслідок ворожої атаки. Ще двох росіяни вбили у Самарі. Таким чином кількість жертв терору в області зросла до 11. Щиро співчуваю кожному, хто втратив близьких. Сергій Лисак Глава Дніпропетровської ОВА

За словами Лисака, також постійно збільшується кількість поранених. Станом на 15:24 відомо про понад 100 постраждалих.

Про ситуацію у Дніпрі детальніше розповів мер міста Борис Філатов.

Він звернув увагу на те, що це один із найзухваліших ударів по Дніпру за весь час повномасштабної війни.

Зараз ще тривають підрахунки. Утім відомо, що постраждали 34 навчальні заклади. Серед них також музична школа, профтехучилище та центри позашкілля. Там усюди потрощені шибки, двері, стелі. Борис Філатов Мер Дніпра

Окрім того, вказано, що різні руйнування є і у 8 локаціях медичної галузі — лікарня, амбулаторії, стоматполіклініка.

За словами мера міста, рятувальні операції тривають на великій кількості локацій.