У Дніпрі різко зросла кількість загиблих і поранених після атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Дніпрі різко зросла кількість загиблих і поранених після атаки РФ

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину
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У Дніпрі та області наразі відомо про щонайменше 9 загиблих внаслідок повітряного нападу російських загарбників. Окрім того, повідомляється про ще близько 70 постраждалих. 

Головні тези:

  • Минулося без жертв серед пасажирів і працівників залізниці поїзда Одеса — Запоріжжя, біля якого сталося влучання ракети.
  • У Самарі наразі відомо про щонайменше двох загиблих.

Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину

Про ситуацію в регіоні розповів глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Дніпрі число жертв російської атаки зросло до семи. Постраждалих близько 70. Серед них десятеро дітей. П’ять поранених — «важкі». Лікарі роблять все можливе. Цифри ще уточнюються. На жаль, кількість людей, яких зачепила ця атака, постійно зростає.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Глава Дніпропетровської ОВА

За словами Лисака, жертв могло бути в рази більше.

Попри, багато людей, які перебували в зоні ураження, у момент удару були в укритті. Саме це допомогло врятувати десятки життів.

Тому вкотре наголошую: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Обов’язково переходьте у безпечне місце.

Окрім того, вказано, що у Самарі наразі відомо про щонайменше двох загиблих, а також 9 постраждалих — більшість госпіталізовані.

Як зазначив Лисак, четверо людей у важкому стані.

Також під удар ворога потрапив поїзд №52 Одеса — Запоріжжя. Він отримав пошкодження. Ніхто не загинув.

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