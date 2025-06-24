У Дніпрі різко зросла кількість загиблих і поранених після атаки РФ

У Дніпрі та області наразі відомо про щонайменше 9 загиблих внаслідок повітряного нападу російських загарбників. Окрім того, повідомляється про ще близько 70 постраждалих.
Головні тези:
- Минулося без жертв серед пасажирів і працівників залізниці поїзда Одеса — Запоріжжя, біля якого сталося влучання ракети.
- У Самарі наразі відомо про щонайменше двох загиблих.
Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину
Про ситуацію в регіоні розповів глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За словами Лисака, жертв могло бути в рази більше.
Попри, багато людей, які перебували в зоні ураження, у момент удару були в укритті. Саме це допомогло врятувати десятки життів.
Окрім того, вказано, що у Самарі наразі відомо про щонайменше двох загиблих, а також 9 постраждалих — більшість госпіталізовані.
Як зазначив Лисак, четверо людей у важкому стані.
Також під удар ворога потрапив поїзд №52 Одеса — Запоріжжя. Він отримав пошкодження. Ніхто не загинув.
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