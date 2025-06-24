Чому погіршилася ситуація на фронті — пояснення Зеленського

Український лідер Володимир Зеленський не приховує, що станом на сьогодні Україна переживає складну ситуацію на полі бою, однак не складнішу, ніж у перші дні повномасштабного вторгнення РФ. Головна причина полягає в тому, що російський диктатор Володимир Путін поставив на цю війну все, що має.

Путін іде ва-банк

Зеленський закликає світ не ігнорувати той факт, що нелегітимний глава Кремля кинув усі сили на те, щоб захопити всю Україну.

Попри те, що Росія досі не добилася усіх своїх цілей, небезпека все одно залишається.

За словами глави держави, він не вважає, що Україна програє війну:

Звісно, це непроста ситуація для нас. Але це не складніше, ніж в перші дні вторгнення. Але навіть тоді, я та наші люди, наші солдати, всі ми, ми не були готові здати нашу незалежність, здати наші права, здати нашу державу, наші життя. Сьогодні ситуація відрізняється. У Путіна немає чудової ситуації на полі бою. Зараз ситуація складніша для нас, тому що він поставив на війну все. Володимир Зеленський Президент України

На переконання українського лідера, саме зараз настав слушний момент для потужного удару по режиму Путіна.

Насамперед може йтися про посилення санкційного тиску на країну-агресорку.