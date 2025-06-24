Чому погіршилася ситуація на фронті — пояснення Зеленського

Український лідер Володимир Зеленський не приховує, що станом на сьогодні Україна переживає складну ситуацію на полі бою, однак не складнішу, ніж у перші дні повномасштабного вторгнення РФ. Головна причина полягає в тому, що російський диктатор Володимир Путін поставив на цю війну все, що має.
Головні тези:
- Навіть на тлі складної ситуації на фронті президент Зеленський не вважає, що Україна програє війну.
- Саме зараз вкрай важливо посилити тиск на Росію.
Путін іде ва-банк
Зеленський закликає світ не ігнорувати той факт, що нелегітимний глава Кремля кинув усі сили на те, щоб захопити всю Україну.
Попри те, що Росія досі не добилася усіх своїх цілей, небезпека все одно залишається.
За словами глави держави, він не вважає, що Україна програє війну:
На переконання українського лідера, саме зараз настав слушний момент для потужного удару по режиму Путіна.
Насамперед може йтися про посилення санкційного тиску на країну-агресорку.
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