Почему ухудшилась ситуация на фронте — объяснение Зеленского
Категория
Украина
Дата публикации

Почему ухудшилась ситуация на фронте — объяснение Зеленского

Зеленский
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Источник:  Sky News

Украинский лидер Владимир Зеленский не скрывает, что на сегодняшний день Украина переживает сложную ситуацию на поле боя, однако не более сложную, чем в первые дни полномасштабного вторжения РФ. Главная причина состоит в том, что российский диктатор Владимир Путин поставил на эту войну все, что имеет.

Главные тезисы

  • Даже на фоне сложной ситуации на фронте президент Зеленский не считает, что Украина проигрывает войну.
  • Именно сейчас крайне важно усилить давление на Россию.

Путин идет ва-банк

Зеленский призывает мир не игнорировать тот факт, что нелегитимный глава Кремля бросил все силы, чтобы захватить всю Украину.

Несмотря на то, что Россия все еще не добилась всех своих целей, опасность все равно остается.

По словам главы государства, он не считает, что Украина проигрывает войну:

Естественно, это непростая ситуация для нас. Но это не сложнее, чем в первые дни вторжения. Но даже тогда, я и наши люди, наши солдаты, все мы, мы не были готовы сдать нашу независимость, сдать наши права, сдать наше государство, нашу жизнь. Сегодня ситуация отличается. У Путина нет хорошей ситуации на поле боя. Сейчас ситуация для нас сложнее, потому что он поставил на войну все.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По мнению украинского лидера, именно сейчас настал подходящий момент для мощного удара по режиму Путина.

В первую очередь речь может идти об усилении санкционного давления на страну-агрессорку.

Он (Путин — ред.) должен увидеть, что нет границ этому усилению. Тогда это принуждает его, такие сигналы принуждают его садиться за стол переговоров. Ну, а как иначе?

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