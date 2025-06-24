Почему ухудшилась ситуация на фронте — объяснение Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский не скрывает, что на сегодняшний день Украина переживает сложную ситуацию на поле боя, однако не более сложную, чем в первые дни полномасштабного вторжения РФ. Главная причина состоит в том, что российский диктатор Владимир Путин поставил на эту войну все, что имеет.
Главные тезисы
- Даже на фоне сложной ситуации на фронте президент Зеленский не считает, что Украина проигрывает войну.
- Именно сейчас крайне важно усилить давление на Россию.
Путин идет ва-банк
Зеленский призывает мир не игнорировать тот факт, что нелегитимный глава Кремля бросил все силы, чтобы захватить всю Украину.
Несмотря на то, что Россия все еще не добилась всех своих целей, опасность все равно остается.
По словам главы государства, он не считает, что Украина проигрывает войну:
По мнению украинского лидера, именно сейчас настал подходящий момент для мощного удара по режиму Путина.
В первую очередь речь может идти об усилении санкционного давления на страну-агрессорку.
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