Почему ухудшилась ситуация на фронте — объяснение Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский не скрывает, что на сегодняшний день Украина переживает сложную ситуацию на поле боя, однако не более сложную, чем в первые дни полномасштабного вторжения РФ. Главная причина состоит в том, что российский диктатор Владимир Путин поставил на эту войну все, что имеет.

Путин идет ва-банк

Зеленский призывает мир не игнорировать тот факт, что нелегитимный глава Кремля бросил все силы, чтобы захватить всю Украину.

Несмотря на то, что Россия все еще не добилась всех своих целей, опасность все равно остается.

По словам главы государства, он не считает, что Украина проигрывает войну:

Естественно, это непростая ситуация для нас. Но это не сложнее, чем в первые дни вторжения. Но даже тогда, я и наши люди, наши солдаты, все мы, мы не были готовы сдать нашу независимость, сдать наши права, сдать наше государство, нашу жизнь. Сегодня ситуация отличается. У Путина нет хорошей ситуации на поле боя. Сейчас ситуация для нас сложнее, потому что он поставил на войну все. Владимир Зеленский Президент Украины

По мнению украинского лидера, именно сейчас настал подходящий момент для мощного удара по режиму Путина.

В первую очередь речь может идти об усилении санкционного давления на страну-агрессорку.