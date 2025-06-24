В Днепре резко возросло количество погибших и раненых после атаки РФ

В Днепре и области известно о по меньшей мере 9 погибших в результате воздушного нападения российских захватчиков. Кроме того, сообщается еще о 70 пострадавших.
Главные тезисы
- Обошлось без жертв среди пассажиров и работников железной дороги поезда Одесса — Запорожье, возле которого произошло попадание ракеты.
- В Самаре сейчас известно о по меньшей мере двух погибших.
Последствия атаки РФ на Днепропетровщину
О ситуации в регионе рассказал глава Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.
По словам Лысака, жертв могло быть в разы больше.
Несмотря на то, что многие находившиеся в зоне поражения в момент удара были в укрытии. Именно это помогло спасти десятки жизней.
Кроме того, указано, что в Самаре пока известно о по меньшей мере двух погибших, а также 9 пострадавших — большинство госпитализированы.
Как отметил Лысак, четыре человека в тяжелом состоянии.
Также под удар врага попал поезд №52 Одесса — Запорожье. Он получил повреждение. Никто не погиб.
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