В Днепре резко возросло количество погибших и раненых после атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Днепре резко возросло количество погибших и раненых после атаки РФ

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Последствия атаки РФ на Днепропетровщину
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В Днепре и области известно о по меньшей мере 9 погибших в результате воздушного нападения российских захватчиков. Кроме того, сообщается еще о 70 пострадавших.

Главные тезисы

  • Обошлось без жертв среди пассажиров и работников железной дороги поезда Одесса — Запорожье, возле которого произошло попадание ракеты.
  • В Самаре сейчас известно о по меньшей мере двух погибших.

Последствия атаки РФ на Днепропетровщину

О ситуации в регионе рассказал глава Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

В Днепре число жертв российской атаки выросло до семи. Пострадавших около 70. Среди них десять детей. Пять раненых — «тяжелые». Врачи делают все возможное. Цифры еще уточняются. К сожалению, количество людей, затронутых этой атакой, постоянно растет.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Днепропетровской ОВА

По словам Лысака, жертв могло быть в разы больше.

Несмотря на то, что многие находившиеся в зоне поражения в момент удара были в укрытии. Именно это помогло спасти десятки жизней.

Поэтому еще раз подчеркиваю: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Обязательно переходите в безопасное место.

Кроме того, указано, что в Самаре пока известно о по меньшей мере двух погибших, а также 9 пострадавших — большинство госпитализированы.

Как отметил Лысак, четыре человека в тяжелом состоянии.

Также под удар врага попал поезд №52 Одесса — Запорожье. Он получил повреждение. Никто не погиб.

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