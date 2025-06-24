Россия ударила дронами по учебному центру ВСУ на Черниговщине
Категория
Украина
Дата публикации

Россия ударила дронами по учебному центру ВСУ на Черниговщине

Сухопутные войска ВС Украины
Россия продолжает атаковать учебные центры ВСУ
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24 июня российские захватчики атаковали дронами-камикадзе учебный центр Сухопутных войск в Черниговской области. Согласно последним данным, ранение получил один военный.

Главные тезисы

  • Благодаря комплексу превентивных мер удалось избежать серьезных потерь среди личного состава.
  • Недавняя атака РФ на полигон ВСУ унесла жизни 3 воинов.

Россия продолжает атаковать учебные центры ВСУ

О новой атаке сообщает командование Сухопутных войск ВСУ.

Враг совершал воздушное нападение ударными БпЛА типа Shahed.

Под удар армии РФ попала территория одного из учебных центров Сухопутных войск ВСУ. По словам спикера Саранцева, это произошло в Черниговской области.

Что важно понимать, благодаря внедрению комплекса превентивных мер, четко определенным алгоритмам безопасности и высокому уровню подготовки личного состава удалось избежать численных потерь.

Кроме того, указано, ранения получил один военнослужащий, доставленный в лечебное учреждение.

Одновременно применяются усиленные защитные меры по обеспечению безопасности и здоровья военнослужащих в случае возможных ракетных и воздушных атак противника, сказано в официальном сообщении.

Следует также отметить, что Россия стала чаще атаковать учебные центры и полигоны ВСУ.

Так, 22 июня враг нанес ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, где проводились занятия с военнослужащими. Погибли 3 воина, и еще 14 получили ранения.

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