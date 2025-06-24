Россия ударила дронами по учебному центру ВСУ на Черниговщине

24 июня российские захватчики атаковали дронами-камикадзе учебный центр Сухопутных войск в Черниговской области. Согласно последним данным, ранение получил один военный.

Россия продолжает атаковать учебные центры ВСУ

О новой атаке сообщает командование Сухопутных войск ВСУ.

Враг совершал воздушное нападение ударными БпЛА типа Shahed.

Под удар армии РФ попала территория одного из учебных центров Сухопутных войск ВСУ. По словам спикера Саранцева, это произошло в Черниговской области.

Что важно понимать, благодаря внедрению комплекса превентивных мер, четко определенным алгоритмам безопасности и высокому уровню подготовки личного состава удалось избежать численных потерь.

Кроме того, указано, ранения получил один военнослужащий, доставленный в лечебное учреждение.

Одновременно применяются усиленные защитные меры по обеспечению безопасности и здоровья военнослужащих в случае возможных ракетных и воздушных атак противника, сказано в официальном сообщении. Поделиться

Следует также отметить, что Россия стала чаще атаковать учебные центры и полигоны ВСУ.