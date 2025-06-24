Росія вдарила дронами по навчальному центру ЗСУ на Чернігівщині

24 червня російські загарбники атакували дронами-камікадзе навчальний центр Сухопутних військ у Чернігівській області. Згідно з останніми даними, поранення отримав один військовий.

Росія продовжує атакувати навчальні центри ЗСУ

Про нову атаку повідомляє командування Сухопутних військ ЗСУ.

Ворог здійснював повітряний напад ударними БпЛА типу Shahed.

Під удар армії РФ потрапила територія одного з навчальних центрів Сухопутних військ ЗСУ. За словами спікера Саранцева, це сталося на Чернігівщині.

Що важливо розуміти, завдяки впровадженню комплексу превентивних заходів, чітко визначеним алгоритмам безпеки та високому рівню підготовки особового складу вдалося уникнути чисельних втрат.

Окрім того, наголошується, поранення дістав один військовослужбовець, якого доправили до лікувального закладу.

Одночасно застосовуються посилені захисні заходи для забезпечення безпеки та здоров'я військовослужбовців у разі можливих ракетних і повітряних атак противника, — йдеться в офіційному повідомленні. Поширити

Варто також зазначити, що Росія почала дедалі частіше атакувати навчальні центри та полігони ЗСУ.