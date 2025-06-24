Росія вдарила дронами по навчальному центру ЗСУ на Чернігівщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія вдарила дронами по навчальному центру ЗСУ на Чернігівщині

Сухопутні війська ЗС України
Росія продовжує атакувати навчальні центри ЗСУ

24 червня російські загарбники атакували дронами-камікадзе навчальний центр Сухопутних військ у Чернігівській області. Згідно з останніми даними, поранення отримав один військовий.

Головні тези:

  • Завдяки комплексу превентивних заходів вдалося уникнути серйозних втрат серед особового складу.
  • Нещодавня атака РФ на полігон ЗСУ забрала життя 3 воїнів.

Росія продовжує атакувати навчальні центри ЗСУ

Про нову атаку повідомляє командування Сухопутних військ ЗСУ.

Ворог здійснював повітряний напад ударними БпЛА типу Shahed.

Під удар армії РФ потрапила територія одного з навчальних центрів Сухопутних військ ЗСУ. За словами спікера Саранцева, це сталося на Чернігівщині.

Що важливо розуміти, завдяки впровадженню комплексу превентивних заходів, чітко визначеним алгоритмам безпеки та високому рівню підготовки особового складу вдалося уникнути чисельних втрат.

Окрім того, наголошується, поранення дістав один військовослужбовець, якого доправили до лікувального закладу.

Одночасно застосовуються посилені захисні заходи для забезпечення безпеки та здоров'я військовослужбовців у разі можливих ракетних і повітряних атак противника, — йдеться в офіційному повідомленні.

Варто також зазначити, що Росія почала дедалі частіше атакувати навчальні центри та полігони ЗСУ.

Так, 22 червня ворог завдав ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних Сил України, де проводилися заняття з військовослужбовцями. Загинули 3 воїнів, та ще 14 отримали поранення.

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