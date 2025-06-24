Атака РФ на Днепропетровщину — количество жертв растет
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ на Днепропетровщину — количество жертв растет

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Детали новой атаки РФ на Днепропетровщину
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Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак официально подтвердил, что по состоянию на 15:24 известно о 9 погибших украинцах в Днепре в результате российского удара. Кроме того, еще двоих гражданских россияне убили в Самаре.

Главные тезисы

  • Число жертв на Днепропетровщине возросло до 11 человек, раненых свыше 100 человек.
  • Мэр Днепра Борис Филатов рассказал о ситуации в городе.

Детали новой атаки РФ на Днепропетровщину

9 человек погибли в Днепре в результате вражеской атаки. Еще двоих россияне убили в Самаре. Таким образом, количество жертв террора в области возросло до 11. Искренне сочувствую каждому, кто потерял близких.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Днепропетровской ОВА

По словам Лысака, также постоянно увеличивается количество раненых. По состоянию на 15:24 известно более 100 пострадавших.

О ситуации в Днепре более подробно рассказал мэр города Борис Филатов.

Он обратил внимание на то, что это один из самых дерзких ударов по Днепру за все время полномасштабной войны.

Сейчас еще продолжаются подсчеты. Впрочем, известно, что пострадали 34 учебных заведения. Среди них музыкальная школа, профтехучилище и центры внешколы. Там повсюду разбиты стекла, двери, потолки.

Борис Филатов

Борис Филатов

Мер Днепра

Кроме того, указано, что разные разрушения есть и в 8 локациях медицинской отрасли — больница, амбулатории, стоматполиклиника.

По словам мэра города, спасательные операции продолжаются на большом количестве локаций.

Около 25 машин скорой командированы на выезды. И еще многие поехали в больницы самостоятельно.

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