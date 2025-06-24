Атака РФ на Днепропетровщину — количество жертв растет

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак официально подтвердил, что по состоянию на 15:24 известно о 9 погибших украинцах в Днепре в результате российского удара. Кроме того, еще двоих гражданских россияне убили в Самаре.
Главные тезисы
- Число жертв на Днепропетровщине возросло до 11 человек, раненых свыше 100 человек.
- Мэр Днепра Борис Филатов рассказал о ситуации в городе.
Детали новой атаки РФ на Днепропетровщину
По словам Лысака, также постоянно увеличивается количество раненых. По состоянию на 15:24 известно более 100 пострадавших.
О ситуации в Днепре более подробно рассказал мэр города Борис Филатов.
Он обратил внимание на то, что это один из самых дерзких ударов по Днепру за все время полномасштабной войны.
Кроме того, указано, что разные разрушения есть и в 8 локациях медицинской отрасли — больница, амбулатории, стоматполиклиника.
По словам мэра города, спасательные операции продолжаются на большом количестве локаций.
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