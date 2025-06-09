У ЦПД спростували брехливі заяви Росії щодо "буферної зони" на Дніпропетровщині
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЦПД спростували брехливі заяви Росії щодо "буферної зони" на Дніпропетровщині

танк
Джерело:  KOVALENKO

Центр протидії дезінформації заявив, що російські заяви про нібито "просування" вглиб території Дніпропетровської області не відповідають дійсності.

Головні тези:

  • Російські заяви про “просування” в Дніпропетровській області є неправдивими.
  • Міноборони Росії та Дмитро Пєсков поширюють дезінформацію щодо створення “буферної зони”.
  • Генштаб спростував інформацію про вторгнення в Дніпропетровську область, що було оголошене Міноборони Росії.

У ЦПД спростували брехливі заяви Росії: що відомо

Заяву зробив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко

Станом на ранок 9 червня, вся інформація росіян, включно із заявами Пєскова, про їх наступ на Дніпропетровщині — НЕ відповідає дійсності.

9 червня Міноборони Росії заявило, що їхні війська нібито "продовжили просування" та збільшили площу "звільнених" територій у Дніпропетровській області.

Згодом речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що так званий "наступ" російських військ у Дніпропетровській області України є частиною планів зі створення буферної зони.

Вранці 8 червня Міноборони Росії заявило про вторгнення в Дніпропетровську область, проте Генштаб спростував цю інформацію.

У травні нелегітимний президент РФ Володимир Путін повідомив своїм урядовцям по відеозв’язку про ухвалення рішення створити "буферну зону безпеки" вздовж кордону з Україною.

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