У ЦПД опровергли лживые заявления России по поводу "буферной зоны" на Днепропетровщине

Центр противодействия дезинформации заявил, что российские заявления о якобы "продвижении" вглубь территории Днепропетровской области не соответствуют действительности.

У ЦПД опровергли лживые заявления России: что известно

Заявление сделал руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко

По состоянию на утро 9 июня, вся информация россиян, включая заявления Пескова, об их наступлении на Днепропетровщине не соответствует действительности.

9 июня Минобороны России заявило, что их войска якобы "продолжили продвижение" и увеличили площадь "освобожденных" территорий в Днепропетровской области.

Впоследствии представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что так называемое "наступление" российских войск в Днепропетровской области Украины является частью планов по созданию буферной зоны. Поделиться

Утром 8 июня Минобороны России заявило о вторжении в Днепропетровскую область, однако Генштаб опроверг эту информацию.