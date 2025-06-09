У ЦПД опровергли лживые заявления России по поводу "буферной зоны" на Днепропетровщине

Центр противодействия дезинформации заявил, что российские заявления о якобы "продвижении" вглубь территории Днепропетровской области не соответствуют действительности.
Главные тезисы
- Центр противодействия дезинформации опроверг ложные заявления о 'продвижении' вглубь территории Днепропетровской области, сделанные представителями России.
- Минобороны России и Дмитрий Песков распространяют дезинформацию о создании “буферной зоны” в Днепропетровской области.
- Генштаб опроверг информацию о вторжении в Днепропетровскую область, о котором заявило Минобороны России.
У ЦПД опровергли лживые заявления России: что известно
Заявление сделал руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко
По состоянию на утро 9 июня, вся информация россиян, включая заявления Пескова, об их наступлении на Днепропетровщине не соответствует действительности.
9 июня Минобороны России заявило, что их войска якобы "продолжили продвижение" и увеличили площадь "освобожденных" территорий в Днепропетровской области.
Утром 8 июня Минобороны России заявило о вторжении в Днепропетровскую область, однако Генштаб опроверг эту информацию.
В мае нелегитимный президент РФ Владимир Путин сообщил своим чиновникам по видеосвязи о принятии решения о создании "буферной зоны безопасности" вдоль границы с Украиной.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-