У ЦПД опровергли лживые заявления России по поводу "буферной зоны" на Днепропетровщине
Категория
Украина
Дата публикации

У ЦПД опровергли лживые заявления России по поводу "буферной зоны" на Днепропетровщине

танк
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Источник:  KOVALENKO

Центр противодействия дезинформации заявил, что российские заявления о якобы "продвижении" вглубь территории Днепропетровской области не соответствуют действительности.

Главные тезисы

  • Центр противодействия дезинформации опроверг ложные заявления о 'продвижении' вглубь территории Днепропетровской области, сделанные представителями России.
  • Минобороны России и Дмитрий Песков распространяют дезинформацию о создании “буферной зоны” в Днепропетровской области.
  • Генштаб опроверг информацию о вторжении в Днепропетровскую область, о котором заявило Минобороны России.

У ЦПД опровергли лживые заявления России: что известно

Заявление сделал руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко

По состоянию на утро 9 июня, вся информация россиян, включая заявления Пескова, об их наступлении на Днепропетровщине не соответствует действительности.

9 июня Минобороны России заявило, что их войска якобы "продолжили продвижение" и увеличили площадь "освобожденных" территорий в Днепропетровской области.

Впоследствии представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что так называемое "наступление" российских войск в Днепропетровской области Украины является частью планов по созданию буферной зоны.

Утром 8 июня Минобороны России заявило о вторжении в Днепропетровскую область, однако Генштаб опроверг эту информацию.

В мае нелегитимный президент РФ Владимир Путин сообщил своим чиновникам по видеосвязи о принятии решения о создании "буферной зоны безопасности" вдоль границы с Украиной.

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