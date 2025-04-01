В Курской области сформировалась "буферная зона", продолжаются бои
Категория
Украина
Дата публикации

В Курской области сформировалась "буферная зона", продолжаются бои

Что происходит в Курской области
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По состоянию на сегодняшний день на российской Курщине Силы обороны Украины контролируют около 90 кв. км. Новыми подробностями поделился генерал-лейтенант ВСУ в отставке Игорь Романенко. По его словам, там сформировалась своеобразная "буферная зона".

Главные тезисы

  • Украинские воины действуют комплексно на Курщине, Сумщине и Белгородщине, используя асимметричные стратегии.
  • Война в этом регионе является сложным явлением, но интенсивные операции влияют на возможности и планы врага.

Что происходит в Курской области

Игорь Романенко обращает внимание на то, что бои на Курском направлении еще не завершены.

Там еще контролируется где-то 90 кв. км, плюс-минус этакая буферная зона. Это та, за которую Путин говорил, что они хотят сформировать на Сумщине, и там (на Курском направлении — ред.) идут интенсивные боевые действия.

По словам Романенко, нужно рассматривать действия украинских воинов в комплексе на Курщине, Сумщине и Белгородщине — это не только прямое участие дополнительных сил подразделений в этих регионах, а также действия асимметричного порядка.

Генерал-лейтенант ВСУ в отставке подчеркивает, что война очень сложное явление, в котором редко бывает однозначная победа, но такие операции влияют косвенно, ломают планы, заставляют врага распыляться.

Можно говорить о стабилизации в том случае, когда буду выполнена задача по остановке продвижения врага. А враг наоборот — планирует наступательные действия более масштабного порядка именно в Харьковской, Сумской, Запорожской областях... — предупредил Игорь Романенко.

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