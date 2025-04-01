У Курській області сформувалася "буферна зона", тривають бої

Станом на сьогодні на російській Курщині Сили оборони України контролюють близько 90 кв. км. Новими подробицями поділився генерал-лейтенант ЗСУ у відставці Ігор Романенко. За його словами, там сформувалася своєрідна "буферна зона".
Головні тези:
- Українські воїни діють комплексно на Курщині, Сумщині та Білгородщині, використовуючи асиметричні стратегії.
- Війна в цьому регіоні є складним явищем, проте інтенсивні операції впливають на можливості та плани ворога.
Що відбувається в Курській області
Ігор Романенко звертає увагу на те, що бої на Курському напрямку ще не завершені.
За словами Романенка, наразі потрібно розглядати дії українських воїнів в комплексі на Курщині, Сумщині та Білгородщині — це не лише пряма участь додаткових сил підрозділив в цих регіонах, а також дії асиметричного порядку.
Генерал-лейтенант ЗСУ у відставці наголошує, що війна — дуже складне явище, в якому рідко буває однозначна перемога, але такі операції впливають опосередковано — ламають плани, змушують ворога розпорошуватись.
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