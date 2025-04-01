У Курській області сформувалася "буферна зона", тривають бої

Станом на сьогодні на російській Курщині Сили оборони України контролюють близько 90 кв. км. Новими подробицями поділився генерал-лейтенант ЗСУ у відставці Ігор Романенко. За його словами, там сформувалася своєрідна "буферна зона".

Що відбувається в Курській області

Ігор Романенко звертає увагу на те, що бої на Курському напрямку ще не завершені.

Там ще контролюється десь 90 кв. км, плюс-мінус така собі буферна зона. Це саме та, за яку Путін казав, що вони хочуть сформувати на Сумщині, й там (на Курському напрямку — ред.) йдуть інтенсивні бойові дії. Поширити

За словами Романенка, наразі потрібно розглядати дії українських воїнів в комплексі на Курщині, Сумщині та Білгородщині — це не лише пряма участь додаткових сил підрозділив в цих регіонах, а також дії асиметричного порядку.

Генерал-лейтенант ЗСУ у відставці наголошує, що війна — дуже складне явище, в якому рідко буває однозначна перемога, але такі операції впливають опосередковано — ламають плани, змушують ворога розпорошуватись.