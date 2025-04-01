Трамп невдоволений через останні заяви Путіна та Зеленського
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Трамп невдоволений через останні заяви Путіна та Зеленського

Трамп
Джерело:  online.ua

Очільник Білого дому Дональд Трамп висловив своє невдоволення після заяв російського диктатора Володимира Путіна та українського лідера Володимира Зеленського щодо завершення війни РФ проти України.

Головні тези:

  • Трамп працює над досягненням угоди про мир між Росією та Україною.
  • Президент США уже встановив для диктатора Путіна “психологічний дедлайн”.

Трамп виступив з новою заявою щодо завершення війни

З заявою з цього приводу виступила речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

За її словами, американський лідер “неймовірно наполегливо” працює над тим, щоб досягти угоди про мир між Росією та Україною.

І він виразив своє невдоволення висловлюваннями з боку керівників по обидва боки цього конфлікту.

Керолайн Лівітт

Керолайн Лівітт

Речниця Білого дому

Як зазначила спікерка, Трамп говорить про те, "щоб конфлікт завершився". Вона офіційно підтвердила, що команди продовжують взаємодію.

Що важливо розуміти, Дональд Трамп нещодавно заявив, що досі вірить в те, що російський диктатор Володимир Путін хоче укласти угоду про припинення вогню в Україні.

Окрім того, очільник Білого дому офіційно підтвердив, що встановив для Росії "психологічний дедлайн" того, коли вона повинна дати згоду на це.

Це психологічний дедлайн. Якщо я вважатиму, що вони нас обманюють, я не буду цьому радий

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

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