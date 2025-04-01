Трамп недоволен из-за последних заявлений Путина и Зеленского

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил свое недовольство после заявлений российского диктатора Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского по поводу завершения войны РФ против Украины.
Главные тезисы
- Трамп работает над достижением соглашения о мире между Россией и Украиной.
- Президент США уже установил для диктатора Путина "психологический дедлайн".
Трамп выступил с новым заявлением о завершении войны
С заявлением по этому поводу выступила спикер Белого дома Кэролайн Ливитт.
По ее словам, американский лидер "невероятно настойчиво" работает над тем, чтобы достичь соглашения о мире между Россией и Украиной.
Как отметила спикер, Трамп говорит о том, чтобы конфликт завершился. Она официально подтвердила, что команды продолжают взаимодействие.
Что важно понимать, Дональд Трамп недавно заявил, что до сих пор верит в то, что российский диктатор Владимир Путин хочет заключить соглашение о прекращении огня в Украине.
Кроме того, глава Белого дома официально подтвердил, что установил для России "психологический дедлайн" того, когда она должна согласиться на это.
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