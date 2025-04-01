Трамп недоволен из-за последних заявлений Путина и Зеленского
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Трамп недоволен из-за последних заявлений Путина и Зеленского

Трамп выступил с новым заявлением о завершении войны
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Источник:  online.ua

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил свое недовольство после заявлений российского диктатора Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского по поводу завершения войны РФ против Украины.

Главные тезисы

  • Трамп работает над достижением соглашения о мире между Россией и Украиной.
  • Президент США уже установил для диктатора Путина "психологический дедлайн".

Трамп выступил с новым заявлением о завершении войны

С заявлением по этому поводу выступила спикер Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, американский лидер "невероятно настойчиво" работает над тем, чтобы достичь соглашения о мире между Россией и Украиной.

И он выразил свое недовольство высказываниями со стороны руководителей с обеих сторон этого конфликта.

Кэролайн Ливитт

Кэролайн Ливитт

Предмет Белого дома

Как отметила спикер, Трамп говорит о том, чтобы конфликт завершился. Она официально подтвердила, что команды продолжают взаимодействие.

Что важно понимать, Дональд Трамп недавно заявил, что до сих пор верит в то, что российский диктатор Владимир Путин хочет заключить соглашение о прекращении огня в Украине.

Кроме того, глава Белого дома официально подтвердил, что установил для России "психологический дедлайн" того, когда она должна согласиться на это.

Это психологический дедлайн. Если я сочту, что они нас обманывают, я не буду этому рад.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

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