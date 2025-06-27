Зустріч Зеленського і Путіна. Що запланувала Україна
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Політика
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Зустріч Зеленського і Путіна. Що запланувала Україна

Зеленський і Путін
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Джерело:  Інтерфакс-Україна

Офіційний Київ має намір перейти до теми зустрічі українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна після завершення обговорень гуманітарних питань.

Головні тези:

  • Путін робить усе можливе, щоб не зустрітися з Зеленським та не зупиняти війну проти України.
  • Однак це не зупиняє команду українського лідера на шляху до забезпечення миру.

Зеленський все ще розраховує зустрітися з Путіним

Планами президентської команди поділився глава Міноборони України Рустем Умєров.

За словами останнього, саме після завершення обговорень з гуманітарних питань є намір перейти до теми зустрічі Зеленського та Путіна для предметного діалогу".

Умєров звернув увагу на те, що Україна завжди була послідовною у прагненні до миру.

Ми підтримали ініціативу США щодо повного припинення вогню з самого початку і довели це багатьма раундами переговорів. Але будь-який діалог можливий лише без ультиматумів і з повагою до суверенітету нашої держави.

Рустем Умєров

Рустем Умєров

Глава Міноборони України

За словами міністра, найближчим часом влада надасть додаткові роз’яснення про хід переговорів і формат їх продовження.

Що важливо розуміти, російський диктатор Путін наразі робить все можливе, щоб не зустрічатися з Зеленським та не зупиняти війну проти України.

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