Зустріч Зеленського і Путіна. Що запланувала Україна

Офіційний Київ має намір перейти до теми зустрічі українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна після завершення обговорень гуманітарних питань.

Зеленський все ще розраховує зустрітися з Путіним

Планами президентської команди поділився глава Міноборони України Рустем Умєров.

За словами останнього, саме після завершення обговорень з гуманітарних питань є намір перейти до теми зустрічі Зеленського та Путіна для предметного діалогу".

Умєров звернув увагу на те, що Україна завжди була послідовною у прагненні до миру.

Ми підтримали ініціативу США щодо повного припинення вогню з самого початку і довели це багатьма раундами переговорів. Але будь-який діалог можливий лише без ультиматумів і з повагою до суверенітету нашої держави. Рустем Умєров Глава Міноборони України

За словами міністра, найближчим часом влада надасть додаткові роз’яснення про хід переговорів і формат їх продовження.