Зустріч Зеленського і Путіна. Що запланувала Україна

Офіційний Київ має намір перейти до теми зустрічі українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна після завершення обговорень гуманітарних питань.
Головні тези:
- Путін робить усе можливе, щоб не зустрітися з Зеленським та не зупиняти війну проти України.
- Однак це не зупиняє команду українського лідера на шляху до забезпечення миру.
Зеленський все ще розраховує зустрітися з Путіним
Планами президентської команди поділився глава Міноборони України Рустем Умєров.
За словами останнього, саме після завершення обговорень з гуманітарних питань є намір перейти до теми зустрічі Зеленського та Путіна для предметного діалогу".
Умєров звернув увагу на те, що Україна завжди була послідовною у прагненні до миру.
За словами міністра, найближчим часом влада надасть додаткові роз’яснення про хід переговорів і формат їх продовження.
Що важливо розуміти, російський диктатор Путін наразі робить все можливе, щоб не зустрічатися з Зеленським та не зупиняти війну проти України.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-