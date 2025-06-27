Росія масовано атакувала Київщину — які наслідки

Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що протягом ночі 27 червня російські загарбники масовано атакували Київську область за допомогою БпЛА та ракет. У регіоні працювали сили ППО, є знищені ворожі цілі.

Що відомо про ситуацію в Київській області

На жаль, унаслідок ворожої атаки у Фастівському районі поранення отримав чоловік 1963 року. Вся необхідна медична допомога надана на місці. Від госпіталізації відмовився. Микола Калашник Глава Київської ОВА

За його словами, наслідки ворожої атаки фіксуються у трьох районах області.

Згідно з останніми даними, у Бориспільському та Фастівському районах пошкоджено по одному приватному будинку.

У Білоцерківському районі пошкоджено приміщення шиномонтажу та п’ять автомобілів, — розповідає Микола Калашник. Поширити

Він також офіційно підтвердив, що влучань в об’єкти критичної інфраструктури вдалося не допустити.

Оперативні служби продовжують роботи над фіксацією та ліквідацією наслідків ворожої атаки, — наголосив глава Київської ОВА. Поширити

Станом на ранок 27 червня також відомо, що 4 людей постраждали внаслідок російських атак у Нікопольському районі Дніпропетровської області.