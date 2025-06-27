Росія масовано атакувала Київщину — які наслідки
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія масовано атакувала Київщину — які наслідки

Київська ОВА
Що відомо про ситуацію в Київській області
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Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що протягом ночі 27 червня російські загарбники масовано атакували Київську область за допомогою БпЛА та ракет. У регіоні працювали сили ППО, є знищені ворожі цілі. 

Головні тези:

  • Один чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки у Фастівському районі.
  • У Нікопольському районі Дніпропетровської області відомо про 4 постраждалих.

Що відомо про ситуацію в Київській області

На жаль, унаслідок ворожої атаки у Фастівському районі поранення отримав чоловік 1963 року. Вся необхідна медична допомога надана на місці. Від госпіталізації відмовився.

Микола Калашник

Микола Калашник

Глава Київської ОВА

За його словами, наслідки ворожої атаки фіксуються у трьох районах області.

Згідно з останніми даними, у Бориспільському та Фастівському районах пошкоджено по одному приватному будинку.

У Білоцерківському районі пошкоджено приміщення шиномонтажу та п’ять автомобілів, — розповідає Микола Калашник.

Він також офіційно підтвердив, що влучань в об’єкти критичної інфраструктури вдалося не допустити.

Оперативні служби продовжують роботи над фіксацією та ліквідацією наслідків ворожої атаки, — наголосив глава Київської ОВА.

Станом на ранок 27 червня також відомо, що 4 людей постраждали внаслідок російських атак у Нікопольському районі Дніпропетровської області.

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