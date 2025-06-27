Росія масовано атакувала Київщину — які наслідки

Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що протягом ночі 27 червня російські загарбники масовано атакували Київську область за допомогою БпЛА та ракет. У регіоні працювали сили ППО, є знищені ворожі цілі.
Головні тези:
- Один чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки у Фастівському районі.
- У Нікопольському районі Дніпропетровської області відомо про 4 постраждалих.
Що відомо про ситуацію в Київській області
За його словами, наслідки ворожої атаки фіксуються у трьох районах області.
Згідно з останніми даними, у Бориспільському та Фастівському районах пошкоджено по одному приватному будинку.
Він також офіційно підтвердив, що влучань в об’єкти критичної інфраструктури вдалося не допустити.
Станом на ранок 27 червня також відомо, що 4 людей постраждали внаслідок російських атак у Нікопольському районі Дніпропетровської області.
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