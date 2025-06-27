Генштаб звітує про нові успіхи ЗСУ — інфографіка

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил, протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно уразили 16 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один пункт управління армії Росії.
Головні тези:
- Почався 1220 день повномасштабної збройної агресії Росії проти України.
- Протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 27 червня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1016720 (+970) осіб
танків — 10969 (+1) од
бойових броньованих машин — 22896 (+4) од
артилерійських систем — 29630 (+13) од
РСЗВ — 1425 (+0) од
засоби ППО — 1188 (+0) од
літаків — 416 (+0) од
гелікоптерів — 337 (+0) од
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 42240 (+87)
крилаті ракети — 3388 (+0)
кораблі / катери — 28 (+0) од
підводні човни — 1 (+0) од
автомобільної техніки та автоцистерн — 53284 (+89) од
спеціальна техніка — 3921 (+0)
Протягом 26 червня російські загарбники завдали 67 авіаційних ударів скинувши 119 керованих авіаційних бомб.
Ба більше, ворог здійснив 4536 обстрілів, зокрема 54 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 2574 дрони-камікадзе.
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