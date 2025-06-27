Генштаб звітує про нові успіхи ЗСУ — інфографіка
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб звітує про нові успіхи ЗСУ — інфографіка

Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 27 червня 2025 року

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил, протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно уразили 16 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один пункт управління армії Росії.

Головні тези:

  • Почався 1220 день повномасштабної збройної агресії Росії проти України.
  • Протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 27 червня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1016720 (+970) осіб

  • танків  — 10969 (+1) од

  • бойових броньованих машин — 22896 (+4) од

  • артилерійських систем — 29630 (+13) од

  • РСЗВ — 1425 (+0) од

  • засоби ППО — 1188 (+0) од

  • літаків — 416 (+0) од

  • гелікоптерів — 337 (+0) од

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 42240 (+87)

  • крилаті ракети — 3388 (+0)

  • кораблі / катери — 28 (+0) од

  • підводні човни — 1 (+0) од

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 53284 (+89) од

  • спеціальна техніка — 3921 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Протягом 26 червня російські загарбники завдали 67 авіаційних ударів скинувши 119 керованих авіаційних бомб.

Ба більше, ворог здійснив 4536 обстрілів, зокрема 54 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 2574 дрони-камікадзе.

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