Build with Ukraine. Лінія виробництва українського озброєння відкриється в Європі

Україна влітку підпише перші угоди в межах програми Build with Ukraine, яка передбачає експорт українських військових технологій та відкриття виробничих ліній за кордоном.

Україна відкриє лінію виробництва зброї в Європі

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

За словами глави держави, йдеться про виробництво дронів різних типів, ракет і, можливо, артилерії на території країн-партнерів України, які вже фінансують оборонне виробництво або планують це робити.

Ми будемо давати відповідні технології і будемо виробляти в їхніх країнах зброю для нас і для них. Володимир Зеленський Президент України

При цьому він наголосив, що жодна з технологій не має потрапити до країн, які симпатизують Росії, тож із такими державами Україна не співпрацюватиме.

Президент уточнив, що вже є попередні домовленості з низкою країн. Серед лідерів — Данія, а також Норвегія, Німеччина, Велика Британія та Литва. Участь у переговорах бере також приватний сектор.

Зеленський додав, що у 2025 році Україна вже залучила 43 млрд дол фінансування у власний оборонно-промисловий комплекс, і тепер Київ закликає партнерів виділяти 0,25% свого ВВП на підтримку українського ОПК.