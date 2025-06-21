Build with Ukraine. Лінія виробництва українського озброєння відкриється в Європі

Україна влітку підпише перші угоди в межах програми Build with Ukraine, яка передбачає експорт українських військових технологій та відкриття виробничих ліній за кордоном.
Головні тези:
- Україна планує виробляти військову техніку в Європі через програму Build with Ukraine.
- Президент Зеленський наголосив на важливості співпраці з країнами, що фінансують оборонне виробництво.
- Україна вже має попередні угоди з країнами-партнерами, такими як Данія, Норвегія і Німеччина.
Україна відкриє лінію виробництва зброї в Європі
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.
За словами глави держави, йдеться про виробництво дронів різних типів, ракет і, можливо, артилерії на території країн-партнерів України, які вже фінансують оборонне виробництво або планують це робити.
При цьому він наголосив, що жодна з технологій не має потрапити до країн, які симпатизують Росії, тож із такими державами Україна не співпрацюватиме.
Президент уточнив, що вже є попередні домовленості з низкою країн. Серед лідерів — Данія, а також Норвегія, Німеччина, Велика Британія та Литва. Участь у переговорах бере також приватний сектор.
Зеленський додав, що у 2025 році Україна вже залучила 43 млрд дол фінансування у власний оборонно-промисловий комплекс, і тепер Київ закликає партнерів виділяти 0,25% свого ВВП на підтримку українського ОПК.
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