Build with Ukraine. Лінія виробництва українського озброєння відкриється в Європі
Категорія
Україна
Дата публікації

Build with Ukraine. Лінія виробництва українського озброєння відкриється в Європі

САУ "Богдана"
Джерело:  Суспільне

Україна влітку підпише перші угоди в межах програми Build with Ukraine, яка передбачає експорт українських військових технологій та відкриття виробничих ліній за кордоном.

Головні тези:

  • Україна планує виробляти військову техніку в Європі через програму Build with Ukraine.
  • Президент Зеленський наголосив на важливості співпраці з країнами, що фінансують оборонне виробництво.
  • Україна вже має попередні угоди з країнами-партнерами, такими як Данія, Норвегія і Німеччина.

Україна відкриє лінію виробництва зброї в Європі

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

За словами глави держави, йдеться про виробництво дронів різних типів, ракет і, можливо, артилерії на території країн-партнерів України, які вже фінансують оборонне виробництво або планують це робити.

Ми будемо давати відповідні технології і будемо виробляти в їхніх країнах зброю для нас і для них.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

При цьому він наголосив, що жодна з технологій не має потрапити до країн, які симпатизують Росії, тож із такими державами Україна не співпрацюватиме.

Президент уточнив, що вже є попередні домовленості з низкою країн. Серед лідерів — Данія, а також Норвегія, Німеччина, Велика Британія та Литва. Участь у переговорах бере також приватний сектор.

Зеленський додав, що у 2025 році Україна вже залучила 43 млрд дол фінансування у власний оборонно-промисловий комплекс, і тепер Київ закликає партнерів виділяти 0,25% свого ВВП на підтримку українського ОПК.

Україна — це частина безпеки Європи. Ми хочемо, щоб на наш ОПК виділяли 0,25% від ВВП тієї чи іншої держави-партнера.

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