Build with Ukraine. Линия производства украинского вооружения откроется в Европе
Категория
Украина
Дата публикации

Build with Ukraine. Линия производства украинского вооружения откроется в Европе

САУ "Богдана"
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Источник:  Суспільне

Украина подпишет летом первые соглашения в рамках программы Build with Ukraine, которая предусматривает экспорт украинских военных технологий и открытие производственных линий за рубежом.

Главные тезисы

  • Украина планирует экспортировать украинские военные технологии и открывать производства в Европе через программу Build with Ukraine.
  • Президент Зеленский подчеркнул важность сотрудничества с финансирующими оборонное производство странами, такими как Дания, Норвегия и Германия.
  • Уже есть предварительные соглашения о налаживании производства оружия с такими странами-партнерами, как Дания, Норвегия, Германия, Великобритания и Литва.

Украина откроет линию производства оружия в Европе

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.

По словам главы государства, речь идет о производстве дронов разных типов, ракет и, возможно, артиллерии на территории стран-партнеров Украины, которые уже финансируют оборонное производство или планируют это делать.

Мы будем давать соответствующие технологии и производить в их странах оружие для нас и для них.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

При этом он подчеркнул, что ни одна из технологий не должна попасть в страны, которые симпатизируют России, поэтому с такими государствами Украина не будет сотрудничать.

Президент уточнил, что уже есть предварительные договоренности с рядом стран. Среди лидеров — Дания, а также Норвегия, Германия, Великобритания и Литва. Участие в переговорах также принимает частный сектор.

Зеленский добавил, что в 2025 году Украина уже привлекла 43 млрд долл. финансирования в собственный оборонно-промышленный комплекс, и теперь Киев призывает партнеров выделять 0,25% своего ВВП в поддержку украинского ОПК.

Украина — это часть безопасности Европы. Мы хотим, чтобы на наш ОПК выделяли 0,25% ВВП того или иного государства-партнера.

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