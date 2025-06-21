Build with Ukraine. Линия производства украинского вооружения откроется в Европе

Украина подпишет летом первые соглашения в рамках программы Build with Ukraine, которая предусматривает экспорт украинских военных технологий и открытие производственных линий за рубежом.
Главные тезисы
- Украина планирует экспортировать украинские военные технологии и открывать производства в Европе через программу Build with Ukraine.
- Президент Зеленский подчеркнул важность сотрудничества с финансирующими оборонное производство странами, такими как Дания, Норвегия и Германия.
- Уже есть предварительные соглашения о налаживании производства оружия с такими странами-партнерами, как Дания, Норвегия, Германия, Великобритания и Литва.
Украина откроет линию производства оружия в Европе
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.
По словам главы государства, речь идет о производстве дронов разных типов, ракет и, возможно, артиллерии на территории стран-партнеров Украины, которые уже финансируют оборонное производство или планируют это делать.
При этом он подчеркнул, что ни одна из технологий не должна попасть в страны, которые симпатизируют России, поэтому с такими государствами Украина не будет сотрудничать.
Президент уточнил, что уже есть предварительные договоренности с рядом стран. Среди лидеров — Дания, а также Норвегия, Германия, Великобритания и Литва. Участие в переговорах также принимает частный сектор.
Зеленский добавил, что в 2025 году Украина уже привлекла 43 млрд долл. финансирования в собственный оборонно-промышленный комплекс, и теперь Киев призывает партнеров выделять 0,25% своего ВВП в поддержку украинского ОПК.
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