Генштаб сообщает о новых успехах ВСУ — инфографика

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно поразили 16 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один пункт управления армии России.
Главные тезисы
- Начался 1220-й день полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
- За прошедшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 27 июня 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.06.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1016720 (+970) человек
танков — 10969 (+1) ед
боевых бронированных машин — 22896 (+4) ед
артиллерийских систем — 29630 (+13) ед
РСЗО — 1425 (+0) ед
средства ПВО — 1188 (+0) ед
самолетов — 416 (+0) ед
вертолетов — 337 (+0) ед
БПЛА оперативно-тактического уровня — 42240 (+87)
крылатые ракеты — 3388 (+0)
корабли / катера — 28 (+0) ед
подводные лодки — 1 (+0) ед
автомобильной техники и автоцистерн — 53284 (+89) ед
специальная техника — 3921 (+0)
В течение 26 июня российские захватчики нанесли 67 авиационных ударов, сбросив 119 управляемых авиационных бомб.
Более того, враг совершил 4536 обстрелов, в том числе 54 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 2574 дрона-камикадзе.
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