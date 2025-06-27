Генштаб сообщает о новых успехах ВСУ — инфографика
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб сообщает о новых успехах ВСУ — инфографика

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 27 июня 2025 года
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Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно поразили 16 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один пункт управления армии России.

Главные тезисы

  • Начался 1220-й день полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
  • За прошедшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 27 июня 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.06.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1016720 (+970) человек

  • танков — 10969 (+1) ед

  • боевых бронированных машин — 22896 (+4) ед

  • артиллерийских систем — 29630 (+13) ед

  • РСЗО — 1425 (+0) ед

  • средства ПВО — 1188 (+0) ед

  • самолетов — 416 (+0) ед

  • вертолетов — 337 (+0) ед

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 42240 (+87)

  • крылатые ракеты — 3388 (+0)

  • корабли / катера — 28 (+0) ед

  • подводные лодки — 1 (+0) ед

  • автомобильной техники и автоцистерн — 53284 (+89) ед

  • специальная техника — 3921 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В течение 26 июня российские захватчики нанесли 67 авиационных ударов, сбросив 119 управляемых авиационных бомб.

Более того, враг совершил 4536 обстрелов, в том числе 54 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 2574 дрона-камикадзе.

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