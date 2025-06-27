Россия массированно атаковала Киевщину — какие последствия
Категория
Украина
Дата публикации

Россия массированно атаковала Киевщину — какие последствия

Киевская ОВА
Что известно о ситуации в Киевской области
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Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что в течение ночи 27 июня российские захватчики массированно атаковали Киевскую область с помощью БПЛА и ракет. В регионе работали силы ПВО, уничтожены вражеские цели.

Главные тезисы

  • Один мужчина получил ранения в результате вражеской атаки в Фастовском районе.
  • В Никопольском районе Днепропетровской области известно о 4 пострадавших.

Что известно о ситуации в Киевской области

К сожалению, в результате вражеской атаки в Фастовском районе ранения получил мужчина в 1963 году. Вся необходимая медицинская помощь предоставлена на месте. От госпитализации отказался.

Николай Калашник

Николай Калашник

Глава Киевской ОВА

По его словам, последствия вражеской атаки фиксируются в трех районах области.

Согласно последним данным, в Бориспольском и Фастовском районах повреждено по одному частному дому.

В Белоцерковском районе повреждены помещения шиномонтажа и пять автомобилей, — рассказывает Николай Калашник.

Он также официально подтвердил, что попаданий в объекты критической инфраструктуры удалось не допустить.

Оперативные службы продолжают работать над фиксацией и ликвидацией последствий вражеской атаки, — подчеркнул глава Киевской ОВА.

По состоянию на утро 27 июня также известно, что 4 человека пострадали в результате российских атак в Никопольском районе Днепропетровской области.

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