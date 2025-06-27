Россия массированно атаковала Киевщину — какие последствия

Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что в течение ночи 27 июня российские захватчики массированно атаковали Киевскую область с помощью БПЛА и ракет. В регионе работали силы ПВО, уничтожены вражеские цели.
Главные тезисы
- Один мужчина получил ранения в результате вражеской атаки в Фастовском районе.
- В Никопольском районе Днепропетровской области известно о 4 пострадавших.
Что известно о ситуации в Киевской области
По его словам, последствия вражеской атаки фиксируются в трех районах области.
Согласно последним данным, в Бориспольском и Фастовском районах повреждено по одному частному дому.
Он также официально подтвердил, что попаданий в объекты критической инфраструктуры удалось не допустить.
По состоянию на утро 27 июня также известно, что 4 человека пострадали в результате российских атак в Никопольском районе Днепропетровской области.
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