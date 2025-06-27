Росія атакувала Україну 371 засобом повітряного нападу

Протягом ночі 26-27 червня російські загарбники здійснювали нові атаки на мирні українські міста та села 371 засобом повітряного нападу. Сили ППО, завдяки своїй злагодженій роботі, змогли успішно знешкодити 365 ворожих цілей.

Результати повітряного бою РФ проти України

Цього разу ворог здійснював атаку:

363 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ (понад 200 із них — "шахеди");

2 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із Рязанської обл. — РФ;

6 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Каспійського моря.

Що важливо розуміти, головний напрямок удару — місто Старокостянтинів, Хмельницької області.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною знешкоджено 365 засобів повітряного нападу противника — 217 збито вогневими засобами, 148 — локаційно втрачені: Поширити

211 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито, 148 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

6 крилатих ракет "Калібр" — збито.

Окрім того, вказано, що відбулися прямі влучання засобів повітряного нападу противника у 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.