Россия атаковала Украину 371 средством воздушного нападения

В ночь 26-27 июня российские захватчики совершали новые атаки на мирные украинские города и села 371 средством воздушного нападения. Силы ПВО, благодаря своей слаженной работе, смогли успешно обезвредить 365 вражеских целей.

Результаты воздушного боя РФ против Украины

На этот раз враг совершал атаку:

363 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ (более 200 из них — "шахеды");

2 аэробалистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал" из Рязанской обл.

6 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Каспийского моря.

Что важно понимать, главное направление удара — город Староконстантинов, Хмельницкой области.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.30, противовоздушной обороной обезврежено 365 средств воздушного нападения противника — 217 сбиты огневыми средствами, 148 — локационно потеряны. Поделиться

211 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбит, 148 — локационно потеряны/подавлены РЭБ;

6 крылатых ракет "Калибр" — сбиты.

Кроме того, указано, что произошли прямые попадания средств воздушного нападения противника в 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.