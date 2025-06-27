Россия атаковала Украину 371 средством воздушного нападения

В ночь 26-27 июня российские захватчики совершали новые атаки на мирные украинские города и села 371 средством воздушного нападения. Силы ПВО, благодаря своей слаженной работе, смогли успешно обезвредить 365 вражеских целей.
Главные тезисы
- Зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения противника в 3 локациях.
- Основное направление удара – Староконстантинов, Хмельницкой области.
Результаты воздушного боя РФ против Украины
На этот раз враг совершал атаку:
363 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ (более 200 из них — "шахеды");
2 аэробалистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал" из Рязанской обл.
6 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Каспийского моря.
Что важно понимать, главное направление удара — город Староконстантинов, Хмельницкой области.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
211 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбит, 148 — локационно потеряны/подавлены РЭБ;
6 крылатых ракет "Калибр" — сбиты.
Кроме того, указано, что произошли прямые попадания средств воздушного нападения противника в 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.
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