Страна-агрессорка Россия столкнулась с новой серьезной проблемой. Как удалось узнать оппозиционным СМИ, Красноярский край заполонил мусор из-за забастовки водителей мусоровозов. Последние протестуют из-за резкого сокращения зарплат.
Главные тезисы
- Руководство нескольких компаний требует от сотрудников работать за меньшую зарплату или уйти в отставку.
- Мусорный коллапс распространился также на город Зеленогорск.
Мусорный коллапс в России набирает обороты
Согласно данным российских оппозиционных СМИ, протесты начались еще утром 25 июня.
В Красноярске несколько десятков работников (водителей и операторов) компаний "Прогресс" и "Ликсо" — подрядчиков регионального оператора по обращению с отходами "РостТех" — отказались выходить в рейсы.
Участники акции протеста уже объяснили свое решение. Как оказалось, незадолго до этого руководство объявило им о понижении зарплат на 15% "задним числом" с 1 июня.
Водители также пожаловались, что им сократили премию, и в результате вместо 90 тысяч рублей они будут получать 65-75 тысяч.
Фактически работников поставили перед фактом: "Денег нет".
Что также важно понимать, руководство предложило им либо работать за меньшую зарплату, либо увольняться.
Согласно последним данным, протесты охватили также город Зеленогорск.
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