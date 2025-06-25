В России начался мусорный коллапс
Категория
Мир
Дата публикации

В России начался мусорный коллапс

Мусорный коллапс в России набирает обороты
Читати українською
Источник:  online.ua

Страна-агрессорка Россия столкнулась с новой серьезной проблемой. Как удалось узнать оппозиционным СМИ, Красноярский край заполонил мусор из-за забастовки водителей мусоровозов. Последние протестуют из-за резкого сокращения зарплат.

Главные тезисы

  • Руководство нескольких компаний требует от сотрудников работать за меньшую зарплату или уйти в отставку.
  • Мусорный коллапс распространился также на город Зеленогорск.

Мусорный коллапс в России набирает обороты

Согласно данным российских оппозиционных СМИ, протесты начались еще утром 25 июня.

В Красноярске несколько десятков работников (водителей и операторов) компаний "Прогресс" и "Ликсо" — подрядчиков регионального оператора по обращению с отходами "РостТех" — отказались выходить в рейсы.

Участники акции протеста уже объяснили свое решение. Как оказалось, незадолго до этого руководство объявило им о понижении зарплат на 15% "задним числом" с 1 июня.

Водители также пожаловались, что им сократили премию, и в результате вместо 90 тысяч рублей они будут получать 65-75 тысяч.

Фактически работников поставили перед фактом: "Денег нет".

Что также важно понимать, руководство предложило им либо работать за меньшую зарплату, либо увольняться.

Согласно последним данным, протесты охватили также город Зеленогорск.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Страны ЕС хотят закрыть Шенген для сотен тысяч россиян
Что известно о планах членов ЕС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Власти РФ соврали и передали Украине тела россиян
Владимир Зеленский
Россия снова попыталась обмануть Украину
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия демонстрирует повышенный интерес к Нидерландам
Нидерланды оказались в зоне риска

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?