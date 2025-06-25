В России начался мусорный коллапс

Мусорный коллапс в России набирает обороты

Согласно данным российских оппозиционных СМИ, протесты начались еще утром 25 июня.

В Красноярске несколько десятков работников (водителей и операторов) компаний "Прогресс" и "Ликсо" — подрядчиков регионального оператора по обращению с отходами "РостТех" — отказались выходить в рейсы.

Участники акции протеста уже объяснили свое решение. Как оказалось, незадолго до этого руководство объявило им о понижении зарплат на 15% "задним числом" с 1 июня.

Водители также пожаловались, что им сократили премию, и в результате вместо 90 тысяч рублей они будут получать 65-75 тысяч.

Фактически работников поставили перед фактом: "Денег нет".

Что также важно понимать, руководство предложило им либо работать за меньшую зарплату, либо увольняться.