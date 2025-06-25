Россия демонстрирует повышенный интерес к Нидерландам

Министерство обороны Нидерландов официально подтвердило, что их флот перехватил в Северном море несколько российских кораблей и сопровождал их. Что важно понимать, все эти события происходили за неделю до саммита НАТО в Гааге.
Главные тезисы
- Инциденты с перехватом кораблей свидетельствуют о растущей угрозе Нидерландам.
- Ужесточение мер мониторинга стало актуальным для стран, имеющих выход к морю.
Нидерланды оказались в зоне риска
Министерство обороны Нидерландов обращает внимание на то, что в общей сложности зафиксировано три случая, когда российские военные корабли находились в Северном море.
Их нужно было сопровождать при выходе из него.
Так, указано, что 24 июня нидерландский корабль Zr. Ms. Van Amstel сопровождала подлодка класса Kilo II из Северного моря, а судно Van Amstel сопровождало российский корвет класса "Стерегущий".
Более того, 20 июня из нидерландских вод сопровождали российский фрегат "Адмирал Григорьевич" одноименного класса.
Что важно понимать, те страны, у которых есть выход к морю, после полномасштабного вторжения России в Украину объявили об усилении мер мониторинга.
Недавно также появилась информация о том, что новой целью российского диктатора Путина может стать граничащая с РФ Эстония.
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