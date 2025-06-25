Зеленский впервые раскрыл детали переговоров с Трампом

Глава государства Владимир Зеленский рассказал, как прошла его беседа с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита в Гааге. По словам украинского лидера, это была "хорошая встреча".

О чем говорили Зеленский и Трамп

Как отметил глава государства, в первую очередь он поздравил американского лидера с успешной операцией на Ближнем Востоке.

Зеленский обращает внимание на то, что действия США ослабили не только ядерную программу Ирана, но и производство дронов.

С Президентом обсудили защиту наших людей, прежде всего, закупку американских систем ПВО для прикрытия наших городов, наших людей, церквей, инфраструктуры. Украина готова это оборудование купить и поддержать американских вооруженных производителей. Европа может помочь. Также говорили о возможном сопроизводстве дронов. Можем усилить друг друга. Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, глава государства рассказал Дональду Трампу о том, как прошли встречи технической команды в Стамбуле и обмены пленными и погибшими.

Россия передала нам трупы своих же погибших. Сейчас в Киеве проводятся экспертизы, чтобы найти их родных. Поделиться

Также в центре внимания Зеленского и Трампа находилась ситуация на фронте.

По словам украинского лидера, сейчас о победе диктатора Путина точно речь не идет.