Зеленский впервые раскрыл детали переговоров с Трампом

Глава государства Владимир Зеленский рассказал, как прошла его беседа с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита в Гааге. По словам украинского лидера, это была "хорошая встреча".
Главные тезисы
- Обсуждены защита украинских граждан и возможная покупка американских систем ПВО для защиты городов и инфраструктуры Украины.
- Зеленский и Трамп обсудили ситуацию на фронте и возможное сотрудничество в сфере производства дронов.
О чем говорили Зеленский и Трамп
Как отметил глава государства, в первую очередь он поздравил американского лидера с успешной операцией на Ближнем Востоке.
Зеленский обращает внимание на то, что действия США ослабили не только ядерную программу Ирана, но и производство дронов.
Кроме того, глава государства рассказал Дональду Трампу о том, как прошли встречи технической команды в Стамбуле и обмены пленными и погибшими.
Также в центре внимания Зеленского и Трампа находилась ситуация на фронте.
По словам украинского лидера, сейчас о победе диктатора Путина точно речь не идет.
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