Зеленский впервые раскрыл детали переговоров с Трампом
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Зеленский впервые раскрыл детали переговоров с Трампом

Владимир Зеленский
О чем говорили Зеленский и Трамп
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Глава государства Владимир Зеленский рассказал, как прошла его беседа с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита в Гааге. По словам украинского лидера, это была "хорошая встреча".

Главные тезисы

  • Обсуждены защита украинских граждан и возможная покупка американских систем ПВО для защиты городов и инфраструктуры Украины.
  • Зеленский и Трамп обсудили ситуацию на фронте и возможное сотрудничество в сфере производства дронов.

О чем говорили Зеленский и Трамп

Как отметил глава государства, в первую очередь он поздравил американского лидера с успешной операцией на Ближнем Востоке.

Зеленский обращает внимание на то, что действия США ослабили не только ядерную программу Ирана, но и производство дронов.

С Президентом обсудили защиту наших людей, прежде всего, закупку американских систем ПВО для прикрытия наших городов, наших людей, церквей, инфраструктуры. Украина готова это оборудование купить и поддержать американских вооруженных производителей. Европа может помочь. Также говорили о возможном сопроизводстве дронов. Можем усилить друг друга.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Кроме того, глава государства рассказал Дональду Трампу о том, как прошли встречи технической команды в Стамбуле и обмены пленными и погибшими.

Россия передала нам трупы своих же погибших. Сейчас в Киеве проводятся экспертизы, чтобы найти их родных.

Также в центре внимания Зеленского и Трампа находилась ситуация на фронте.

По словам украинского лидера, сейчас о победе диктатора Путина точно речь не идет.

Представил Президенту фактаж того, что реально происходит на земле. Спасибо за встречу и поддержку. Спасибо за действительно хорошие слова о наших людях. Будем работать дальше.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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