Трамп похвалил Зеленского и дал ему обещание касательно Путина
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Политика
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Трамп похвалил Зеленского и дал ему обещание касательно Путина

Трамп прокомментировал свой разговор с Зеленским
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Источник:  Суспільне

Американский лидер Дональд Трамп выступил с первым заявлением после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Гааге. Президент США дал понять, что он доволен этой встречей, а также не оставит попыток завершить войну РФ против Украины.

Главные тезисы

  • Трамп отметил, что его слова о прекращении войны за 24 часа были саркастическими.
  • Он пообещал поговорить с Путиным, чтобы остановить огонь.

Трамп прокомментировал свой разговор с Зеленским

Президент США решил провести пресс-конференцию по итогам своих встреч на полях саммита НАТО, в том числе с Владимиром Зеленским.

По словам Трампа, он не обсуждал с украинским коллегой вопрос о прекращении огня между Россией и Украиной:

Я просто хотел знать, как у него дела. Он был очень милым. Знаете, у нас иногда были трудные времена. Я думаю, он хотел бы, чтобы это (война — ред.) закончилось… Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным. Посмотрим, сможем ли мы это закончить.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Как отметил американский лидер, его слова о прекращении войны в Украине за 24 часа были саркастическими.

Путин более сложный человек, у меня тоже были проблемы с Зеленским. Это самая сложная война… Мы увидим, будет ли США предоставлять деньги на оборону Украины. Знаете, Путин должен прекратить войну.

Трамп также добавил, что Киев хочет получить ракеты для Patriot.

Посмотрим, нам они тоже очень нужны. Я вижу, что вы расстроены, и я хочу, чтобы мы смогли вам предоставить их — именно так президент США отвечал корреспондентке BBC Украина, у которой мужчина воюет на фронте.

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