Трамп похвалил Зеленского и дал ему обещание касательно Путина

Американский лидер Дональд Трамп выступил с первым заявлением после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Гааге. Президент США дал понять, что он доволен этой встречей, а также не оставит попыток завершить войну РФ против Украины.

Трамп прокомментировал свой разговор с Зеленским

Президент США решил провести пресс-конференцию по итогам своих встреч на полях саммита НАТО, в том числе с Владимиром Зеленским.

По словам Трампа, он не обсуждал с украинским коллегой вопрос о прекращении огня между Россией и Украиной:

Я просто хотел знать, как у него дела. Он был очень милым. Знаете, у нас иногда были трудные времена. Я думаю, он хотел бы, чтобы это (война — ред.) закончилось… Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным. Посмотрим, сможем ли мы это закончить. Дональд Трамп Президент США

Как отметил американский лидер, его слова о прекращении войны в Украине за 24 часа были саркастическими.

Путин более сложный человек, у меня тоже были проблемы с Зеленским. Это самая сложная война… Мы увидим, будет ли США предоставлять деньги на оборону Украины. Знаете, Путин должен прекратить войну. Поделиться

Трамп также добавил, что Киев хочет получить ракеты для Patriot.