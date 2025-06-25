Трамп похвалил Зеленского и дал ему обещание касательно Путина

Американский лидер Дональд Трамп выступил с первым заявлением после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Гааге. Президент США дал понять, что он доволен этой встречей, а также не оставит попыток завершить войну РФ против Украины.
Главные тезисы
- Трамп отметил, что его слова о прекращении войны за 24 часа были саркастическими.
- Он пообещал поговорить с Путиным, чтобы остановить огонь.
Трамп прокомментировал свой разговор с Зеленским
Президент США решил провести пресс-конференцию по итогам своих встреч на полях саммита НАТО, в том числе с Владимиром Зеленским.
По словам Трампа, он не обсуждал с украинским коллегой вопрос о прекращении огня между Россией и Украиной:
Как отметил американский лидер, его слова о прекращении войны в Украине за 24 часа были саркастическими.
Трамп также добавил, что Киев хочет получить ракеты для Patriot.
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