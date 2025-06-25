Зеленский выступил с первым заявлением после переговоров с Трампом

25 июня в Гааге, на фоне саммита НАТО, прошли переговоры украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Они начались около 16:00 и длились 50 минут.
Главные тезисы
- Зеленский дал понять, что доволен результатами этой встречи.
- Трамп намекнул, что настроен решительно в отношении Украины и РФ.
Что известно о встрече Зеленского и Трампа
По словам украинского лидера, это была продолжительная и содержательная встреча с президентом США Дональдом Трампом.
Владимир Зеленский также подтвердил, что они обсудили все важные вопросы.
Как отметил глава государства, он раскроет все детали этой встречи впоследствии.
Следует отметить, что сам Дональд Трамп пока не комментировал свои переговоры с Владимиром Зеленским.
Во время закрытой встречи с лидерами стран-членов НАТО Трамп заявил, что считает, что "ситуация в Украине полностью вышла из-под контроля и с этим нужно что-то делать".
Члены Североатлантического союза восприняли это заявление как положительный знак, а также заинтересованность президента США в решении этой проблемы.
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