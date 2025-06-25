Зеленский выступил с первым заявлением после переговоров с Трампом

25 июня в Гааге, на фоне саммита НАТО, прошли переговоры украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Они начались около 16:00 и длились 50 минут.

Что известно о встрече Зеленского и Трампа

По словам украинского лидера, это была продолжительная и содержательная встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Владимир Зеленский также подтвердил, что они обсудили все важные вопросы.

Я благодарю господина Президента, спасибо Соединенным Штатам. Говорили о том, как добиться прекращения огня и подлинного мира. Говорили о том, как защитить наших людей. Ценим внимание и готовность помогать приближению мира. Владимир Зеленский Президент Украины

Как отметил глава государства, он раскроет все детали этой встречи впоследствии.

Следует отметить, что сам Дональд Трамп пока не комментировал свои переговоры с Владимиром Зеленским.

Во время закрытой встречи с лидерами стран-членов НАТО Трамп заявил, что считает, что "ситуация в Украине полностью вышла из-под контроля и с этим нужно что-то делать".