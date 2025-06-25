Трамп разозлился на ведущие медиа США — в чем причина
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Трамп разозлился на ведущие медиа США — в чем причина

Трамп
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Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике издания CNN и NYT. Они писали, что ядерные объекты Ирана не были уничтожены после ударов США.

Главные тезисы

  • Трамп высказал недовольство в адрес CNN и NYT из-за публикации об ударах по ядерным объектам Ирана, считая информацию фейковой.
  • Издания CNN и NYT сообщили, что удары США не уничтожили полностью ядерную программу Ирана, что вызвало резкую реакцию Трампа.
  • Позиция Трампа подразумевает, что ядерные объекты в Иране были полностью уничтожены, в то время как источники указывают на сохранение запасов обогащенного урана.

Трамп набросился на ведущие медиа США через Иран

Об этом Трамп опубликовал пост в Truth Social.

Фейковые новости CNN вместе с неудачником New York Times объединились, чтобы унизить один из самых успешных военных ударов в истории. Ядерные объекты в Иране полностью уничтожены.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По словам американского президента, и New York Times, и CNN подвергаются жесткой критике со стороны общественности.

Пост Трампа

Издание CNN и New York Times сообщили, что удары США по иранским объектам не уничтожили полностью ядерную программу Тегерана.

CNN со ссылкой на американскую разведку отмечает, что удары США по трем ядерным объектам Ирана не уничтожили основные компоненты ядерной программы. Однако ранее президент США не раз заявлял, что ядерная программа была уничтожена.

Однако источники подчеркивают: Тегеран и дальше сохраняет запасы обогащенного урана, а большинство центрифуг не получили серьезных повреждений. По оценкам, эффект от ударов можно приравнять к несколькомесячной отсрочке развития программы.

В Белом доме отреагировали на эти выводы резко.

Напомним, что в ночь на 22 июня американские военные атаковали три основных ядерных объекта в Иране — в Фордо, Натанге и Исфахане.

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