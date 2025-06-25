Трамп разозлился на ведущие медиа США — в чем причина

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике издания CNN и NYT. Они писали, что ядерные объекты Ирана не были уничтожены после ударов США.
Главные тезисы
- Трамп высказал недовольство в адрес CNN и NYT из-за публикации об ударах по ядерным объектам Ирана, считая информацию фейковой.
- Издания CNN и NYT сообщили, что удары США не уничтожили полностью ядерную программу Ирана, что вызвало резкую реакцию Трампа.
- Позиция Трампа подразумевает, что ядерные объекты в Иране были полностью уничтожены, в то время как источники указывают на сохранение запасов обогащенного урана.
Трамп набросился на ведущие медиа США через Иран
Об этом Трамп опубликовал пост в Truth Social.
По словам американского президента, и New York Times, и CNN подвергаются жесткой критике со стороны общественности.
Издание CNN и New York Times сообщили, что удары США по иранским объектам не уничтожили полностью ядерную программу Тегерана.
Однако источники подчеркивают: Тегеран и дальше сохраняет запасы обогащенного урана, а большинство центрифуг не получили серьезных повреждений. По оценкам, эффект от ударов можно приравнять к несколькомесячной отсрочке развития программы.
В Белом доме отреагировали на эти выводы резко.
Напомним, что в ночь на 22 июня американские военные атаковали три основных ядерных объекта в Иране — в Фордо, Натанге и Исфахане.
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