Трамп начал угрожать Израилю после нарушения прекращения огня
Категория
Мир
Дата публикации

Трамп начал угрожать Израилю после нарушения прекращения огня

Трамп возмущен действиями Израиля и Ирана
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Источник:  Reuters

Американский лидер Дональд Трамп публично набросился с обвинениями на официальный Тель-Авив, нарушивший режим прекращения огня с Ираном сразу после его объявления. Под шквал критики и угроз попал также Тегеран, который продолжает наносить удары по Израилю.

Главные тезисы

  • После оглашения перемирия две страны продолжили обмениваться ударами.
  • На фоне последних событий президент США впервые начал угрожать Израилю.

Трамп возмущен действиями Израиля и Ирана

Что важно понимать еще 23 июня президент США объявил о достижении договоренностей о прекращении огня между Израилем и Ираном.

Он также официально подтвердил, что перемирие должно вступить в силу около 7 утра 24 июня в Израиле (7:00 по Киеву).

Несмотря на это после того, как Дональд Трамп обнародовал свое заявление, две страны продолжали обмениваться ударами.

Впоследствии Тегеран начал утверждать, что соглашение о прекращении огня вступило в силу в 7:30 утра, а он, мол, совершил раунд ракетных ударов по целям в Израиле всего за несколько минут до этого.

На фоне последних событий Дональд Трамп выступил с новым громким заявлением:

Израиль. Не сбрасывайте эти бомбы. Если вы это сделаете, это будет серьезным нарушением. Верните своих пилотов домой, немедленно!

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Американский лидер посетовал, что и Израиль, и Иран нарушили режим прекращения огня.

Трамп дал понять, что "недоволен" обеими странами, но особенно Израилем.

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