Трамп почав погрожувати Ізраїлю після порушення припинення вогню
Категорія
Світ
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Трамп почав погрожувати Ізраїлю після порушення припинення вогню

Трамп обурений діями Ізраїля та Ірану
Джерело:  Reuters

Американський лідер Дональд Трамп публічно накинувся зі звинуваченнями на офіційний Тель-Авів, який порушив режим припинення вогню з Іраном одразу після його оголошення. Під шквал критики та погроз потрапив також Тегеран, який продовжує завдавати удари по Ізраїлю.

Головні тези:

  • Після оголошення перемир'я дві країни продовжили обмінюватися ударами.
  • На тлі останніх подій президент США вперше почав погрожувати Ізраїлю.

Трамп обурений діями Ізраїля та Ірану

Що важливо розуміти ще 23 червня президент США оголосив про досягнення домовленостей про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном.

Він також офіційно підтвердив, що перемир'я мало набути чинності близько 7 ранку 24 червня в Ізраїлі (7.00 за Києвом).

Попри це, після того, як Дональд Трамп оприлюднив свою заяву, дві країни продовжували обмінюватися ударами.

Згодом Тегеран почав стверджувати, що угода про припинення вогню набула чинності о 7:30 ранку, а він, мовляв, здійснив раунд ракетних ударів по цілях в Ізраїлі лише за кілька хвилин до цього часу.

На тлі останніх подій Дональд Трамп виступив з новою гучною заявою:

Ізраїль. Не скидайте ці бомби. Якщо ви це зробите, це буде серйозним порушенням. Поверніть своїх пілотів додому, негайно!

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Американський лідер поскаржився, що й Ізраїль, і Іран порушили режим припинення вогню.

Трамп дав зрозуміти, що “незадоволений” обома країнами, але особливо — Ізраїлем.

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