Трамп почав погрожувати Ізраїлю після порушення припинення вогню

Американський лідер Дональд Трамп публічно накинувся зі звинуваченнями на офіційний Тель-Авів, який порушив режим припинення вогню з Іраном одразу після його оголошення. Під шквал критики та погроз потрапив також Тегеран, який продовжує завдавати удари по Ізраїлю.

Трамп обурений діями Ізраїля та Ірану

Що важливо розуміти ще 23 червня президент США оголосив про досягнення домовленостей про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном.

Він також офіційно підтвердив, що перемир'я мало набути чинності близько 7 ранку 24 червня в Ізраїлі (7.00 за Києвом).

Попри це, після того, як Дональд Трамп оприлюднив свою заяву, дві країни продовжували обмінюватися ударами.

Згодом Тегеран почав стверджувати, що угода про припинення вогню набула чинності о 7:30 ранку, а він, мовляв, здійснив раунд ракетних ударів по цілях в Ізраїлі лише за кілька хвилин до цього часу.

На тлі останніх подій Дональд Трамп виступив з новою гучною заявою:

Ізраїль. Не скидайте ці бомби. Якщо ви це зробите, це буде серйозним порушенням. Поверніть своїх пілотів додому, негайно! Дональд Трамп Президент США

Американський лідер поскаржився, що й Ізраїль, і Іран порушили режим припинення вогню.