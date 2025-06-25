Трамп розлютився на провідні медіа США — у чому причина

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував видання CNN та NYT. Вони писали, що ядерні об'єкти Ірану не були знищені після американських ударів.

Трамп накинувся на провідні медіа США через Іран

Про це Трамп опублікував пост у Truth Social.

Фейкові новини CNN разом з невдахою New York Times об'єдналися, щоб принизити один з найуспішніших військових ударів в історії. Ядерні об'єкти в Ірані повністю знищені. Дональд Трамп Президент США

За словами американського президента, і New York Times, і CNN піддаються жорсткій критиці з боку громадськості.

Пост Трампа

Видання CNN та New York Times повідомили, що удари США по іранських об'єктах не знищили повністю ядерну програму Тегерану.

CNN з посиланням на американську розвідку зазначає, що удари США по трьох ядерних об'єктах Ірану не знищили основні компоненти ядерної програми. Проте раніше президент США неодноразово заявляв, що ядерна програма була знищена. Поширити

Однак джерела наголошують: Тегеран і надалі зберігає запаси збагаченого урану, а більшість центрифуг не зазнали серйозних пошкоджень. За оцінками, ефект від ударів можна прирівняти до кількамісячного відтермінування розвитку програми.

У Білому домі відреагували на ці висновки різко. Прессекретарка адміністрації Керолайн Лівітт назвала таку оцінку хибною та підкреслила, що вона є "цілком таємною", але все ж потрапила до ЗМІ через витік, здійснений анонімним джерелом. За її словами, метою витоку є спроба підірвати репутацію президента Трампа та американських військових.

Нагадаємо, що у ніч на 22 червня американські військові атакували три основні ядерні об'єкти в Ірані — у Фордо, Натанзі та Ісфахані.