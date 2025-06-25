Трамп розлютився на провідні медіа США — у чому причина

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував видання CNN та NYT. Вони писали, що ядерні об'єкти Ірану не були знищені після американських ударів.
Головні тези:
- Трамп критикує провідні медіа США за публікацію про авіаудар по ядерних об'єктах Ірану.
- CNN та NYT заявили, що ядерна програма Тегерану не була повністю знищена американськими бомбардуваннями.
- Інформація про невдалі удари накликала гнів Трампа, який вважає її фейковою та спробою підірвати свою репутацію.
Трамп накинувся на провідні медіа США через Іран
Про це Трамп опублікував пост у Truth Social.
За словами американського президента, і New York Times, і CNN піддаються жорсткій критиці з боку громадськості.
Видання CNN та New York Times повідомили, що удари США по іранських об'єктах не знищили повністю ядерну програму Тегерану.
Однак джерела наголошують: Тегеран і надалі зберігає запаси збагаченого урану, а більшість центрифуг не зазнали серйозних пошкоджень. За оцінками, ефект від ударів можна прирівняти до кількамісячного відтермінування розвитку програми.
У Білому домі відреагували на ці висновки різко. Прессекретарка адміністрації Керолайн Лівітт назвала таку оцінку хибною та підкреслила, що вона є "цілком таємною", але все ж потрапила до ЗМІ через витік, здійснений анонімним джерелом. За її словами, метою витоку є спроба підірвати репутацію президента Трампа та американських військових.
Нагадаємо, що у ніч на 22 червня американські військові атакували три основні ядерні об'єкти в Ірані — у Фордо, Натанзі та Ісфахані.
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