Трамп заявив про "прогрес" у переговорах України та РФ
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Трамп заявив про "прогрес" у переговорах України та РФ

Трамп
Джерело:  Fox News

На переконання американського лідера Дональда Трампа, офіційні Київ і Москва досягають "незначного прогресу" у питанні мирного процесу.

Головні тези:

  • Президент США поки не розкриває деталі цього “прогресу”.
  • Трамп підкреслив свою роль у досягненні миру між Індією та Пакистаном.

Трамп оцінив хід російсько-українських переговорів

Росія та Україна досягають незначного прогресу.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Попри таку гучну заяву, очільник Білого дому досі не пояснив, у чому саме він вбачає цей “незначний прогрес”.

Також американський лідер не розповів, чи долучена його команда до організації нових раундів переговорів між Києвом та Москвою.

Окрім того, Дональд Трампа висунув Ірану дедлайн максимум 2 тижні щодо ядерної угоди.

Я завжди миротворець. Іноді потрібна твердість, але завжди миротворець, — наголосив президент США.

Однак американський лідер не пояснив, які наслідки будуть для Ірану, якщо він не дотримається дедлайну.

Також невідомо і те, чи доєднаються США до операції Ізраїлю.

Крім того, Трамп знову нагадав про його допомогу в досягненні миру між Індією та Пакистаном.

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