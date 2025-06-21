Трамп заявив про "прогрес" у переговорах України та РФ

На переконання американського лідера Дональда Трампа, офіційні Київ і Москва досягають "незначного прогресу" у питанні мирного процесу.
Головні тези:
- Президент США поки не розкриває деталі цього “прогресу”.
- Трамп підкреслив свою роль у досягненні миру між Індією та Пакистаном.
Трамп оцінив хід російсько-українських переговорів
Попри таку гучну заяву, очільник Білого дому досі не пояснив, у чому саме він вбачає цей “незначний прогрес”.
Також американський лідер не розповів, чи долучена його команда до організації нових раундів переговорів між Києвом та Москвою.
Окрім того, Дональд Трампа висунув Ірану дедлайн максимум 2 тижні щодо ядерної угоди.
Однак американський лідер не пояснив, які наслідки будуть для Ірану, якщо він не дотримається дедлайну.
Також невідомо і те, чи доєднаються США до операції Ізраїлю.
Крім того, Трамп знову нагадав про його допомогу в досягненні миру між Індією та Пакистаном.
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