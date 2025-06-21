Трамп заявил о "прогрессе" в переговорах Украины и РФ
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Политика
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Трамп заявил о "прогрессе" в переговорах Украины и РФ

Трамп оценил ход российско-украинских переговоров
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Источник:  Fox News

По мнению американского лидера Дональда Трампа, официальные Киев и Москва достигают "незначительного прогресса" в вопросе мирного процесса.

Главные тезисы

  • Президент США пока не раскрывает детали этого "прогресса".
  • Трамп подчеркнул свою роль в достижении мира между Индией и Пакистаном.

Трамп оценил ход российско-украинских переговоров

Россия и Украина достигают незначительного прогресса.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Несмотря на такое громкое заявление, глава Белого дома до сих пор не объяснил, в чем именно он видит этот "незначительный прогресс".

Также американский лидер не рассказал, присоединяется ли его команда к организации новых раундов переговоров между Киевом и Москвой.

Кроме того, Дональд Трампа выдвинул Ирану дедлайн максимум 2 недели по ядерному соглашению.

Я всегда миротворец. Иногда нужна жесткость, но всегда миротворец, — подчеркнул президент США.

Однако американский лидер не объяснил, какие последствия будут для Ирана, если он не придержится дедлайна.

Также неизвестно, присоединятся ли США к операции Израиля.

Кроме того, Трамп снова напомнил о его помощи в достижении мира между Индией и Пакистаном.

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