Трамп заявил о "прогрессе" в переговорах Украины и РФ

По мнению американского лидера Дональда Трампа, официальные Киев и Москва достигают "незначительного прогресса" в вопросе мирного процесса.
Главные тезисы
- Президент США пока не раскрывает детали этого "прогресса".
- Трамп подчеркнул свою роль в достижении мира между Индией и Пакистаном.
Трамп оценил ход российско-украинских переговоров
Несмотря на такое громкое заявление, глава Белого дома до сих пор не объяснил, в чем именно он видит этот "незначительный прогресс".
Также американский лидер не рассказал, присоединяется ли его команда к организации новых раундов переговоров между Киевом и Москвой.
Кроме того, Дональд Трампа выдвинул Ирану дедлайн максимум 2 недели по ядерному соглашению.
Однако американский лидер не объяснил, какие последствия будут для Ирана, если он не придержится дедлайна.
Также неизвестно, присоединятся ли США к операции Израиля.
Кроме того, Трамп снова напомнил о его помощи в достижении мира между Индией и Пакистаном.
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