Трамп заявил о "прогрессе" в переговорах Украины и РФ

По мнению американского лидера Дональда Трампа, официальные Киев и Москва достигают "незначительного прогресса" в вопросе мирного процесса.

Трамп оценил ход российско-украинских переговоров

Россия и Украина достигают незначительного прогресса. Дональд Трамп Президент США

Несмотря на такое громкое заявление, глава Белого дома до сих пор не объяснил, в чем именно он видит этот "незначительный прогресс".

Также американский лидер не рассказал, присоединяется ли его команда к организации новых раундов переговоров между Киевом и Москвой.

Кроме того, Дональд Трампа выдвинул Ирану дедлайн максимум 2 недели по ядерному соглашению.

Я всегда миротворец. Иногда нужна жесткость, но всегда миротворец, — подчеркнул президент США. Поделиться

Однако американский лидер не объяснил, какие последствия будут для Ирана, если он не придержится дедлайна.

Также неизвестно, присоединятся ли США к операции Израиля.