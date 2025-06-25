Зеленський виступив з першою заявою після переговорів з Трампом
Категорія
Політика
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Зеленський виступив з першою заявою після переговорів з Трампом

Що відомо про зустріч Зеленського та Трампа
Джерело:  Суспільне

25 червня у Гаазі, на тлі саміту НАТО, відбулися переговори українського лідера Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Вони розпочалися близько 16:00 та тривали 50 хвилин.

Головні тези:

  • Зеленський дав зрозуміти, що задоволений результатами цієї зустрічі.
  • Трамп натякнув, що налаштований рішуче щодо України та РФ.

Що відомо про зустріч Зеленського та Трампа

За словами українського лідера, це була тривала та змістовна зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Володимир Зеленський також підтвердив, що вони обговорили всі дійсно важливі питання.

Я дякую пану Президенту, дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як зазначив глава держави, він розкриє усі деталі цієї зустрічі згодом.

Варто зазначити, що сам Дональд Трамп поки не коментував свої переговори з Володимиром Зеленським.

Попри це, під час закритої зустрічі із лідерами країн-членів НАТО Трамп заявив, що вважає, що “ситуація в Україні повністю вийшла з-під контролю і з цим потрібно щось робити”.

Члени Альянсу сприйняли цю заяву як позитивний знак, а також зацікавленість президента США у вирішенні цієї проблеми.

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