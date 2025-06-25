Члены НАТО договорились тратить 5% ВВП на оборону

Страны-члены Североатлантического альянса пришли к соглашению, что обязательство тратить 5% от ВВП на оборону будет состоять из двух категорий оборонных инвестиций. Это сказано в декларации саммита.

О чем договорились члены НАТО

Что важно понимать, обязательства относительно 5% будут включать в себя две главные категории оборонных инвестиций:

не менее 3,5% ВВП ежегодно для финансирования основных потребностей в сфере обороны;

до 1,5% ВВП на такие проекты, как защита критической инфраструктуры, оборона сетей, обеспечение гражданской готовности и устойчивости, стимулирование инноваций и укрепление оборонной промышленной базы.

Кроме того, указано, что траектория и сбалансированность затрат по этому плану будут пересмотрены через 4 года.

Все это происходит с учетом стратегической среды и обновленных целей оборонной способности.

Также государства-члены НАТО, включая США и Венгрию, согласились, что помощь Вооруженным Силам Украины будет засчитана как часть оборонных расходов. Поделиться

Следует также отметить, что решение саммита НАТО, принятое в Гааге при поддержке американского лидера Дональда Трампа, подтверждает статус России как общей угрозы всему Альянсу.