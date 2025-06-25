Члени НАТО домовилися витрачати 5% ВВП на оборону
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Члени НАТО домовилися витрачати 5% ВВП на оборону

НАТО
Про що домовилися члени НАТО
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Країни-члени Північноатлантичного альянсу дійшли згоди, що зобов’язання витрачати 5% від ВВП на оборону складатиметься із двох категорій оборонних інвестицій. Це вказано у декларації саміту.

Головні тези:

  • План передбачає перегляд витрат через 4 роки.
  • Це буде відбуватися з урахуванням стратегічного середовища та оновлених цілей оборонної спроможності.

Про що домовилися члени НАТО

Що важливо розуміти, зобов’язання щодо 5% будуть включати в собі дві головні категорії оборонних інвестицій:

  • щонайменше 3,5% ВВП щорічно на фінансування основних потреб у сфері оборони;

  • до 1,5% ВВП на такі проєкти, як захист критичної інфраструктури, оборону мереж, забезпечення цивільної готовності та стійкості, стимулювання інновацій та зміцнення оборонної промислової бази.

Окрім того, наголошується, що траєкторія та збалансованість витрат за цим планом будуть переглянуті за 4 роки.

Усе це буде відбуватися з урахуванням стратегічного середовища та оновлених цілей оборонної спроможності.

Також держави-члени НАТО, включно з США та Угорщиною, погодилися, що допомога Збройним Силам України буде зарахована як частина оборонних витрат.

Варто також зазначити, що рішення саміту НАТО, ухвалене у Гаазі за підтримки американського лідера Дональда Трампа, підтверджує статус Росії як спільної загрози для всього Альянсу.

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