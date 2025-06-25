НАТО почав пом'якшувати позицію щодо РФ — що відбувається

Редакція видання The Telegraph уважно проаналізувала підсумкове комюніке саміту НАТО в Гаазі та дійшла висновку, що Альянс у цьому документі пом'якшує свою позицію стосовно країни-агресорки Росії. Згідно з даними ЗМІ, це є наслідком тиску з боку президента США Дональд Трампа.

Чому НАТО змінює свою позицію щодо РФ

Журналісти звертають увагу на те, що формулювання в комюніке саміту є дійсно слабкішим порівняно з попередніми роками.

Так, у нинішньому комюніке 32 члени НАТО:

“підтверджують свої незмінні суверенні зобов'язання надавати підтримку Україні, безпека якої сприяє нашій безпеці, і з цією метою включатимуть прямі внески на оборону України та її оборонну промисловість при розрахунку витрат союзників на оборону”.

Що важливо розуміти, у комюніке за 2024 рік Альянс не лише повторив, що Росія є країною-агресором, а також наголосив що майбутнє України — в НАТО.

2 роки тому у Вільнюсі члени блоку заявили: «Росія є відповідальною за свою незаконну, невиправдану і неспровоковану агресивну війну проти України”.