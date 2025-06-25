НАТО почав пом'якшувати позицію щодо РФ — що відбувається

Редакція видання The Telegraph уважно проаналізувала підсумкове комюніке саміту НАТО в Гаазі та дійшла висновку, що Альянс у цьому документі пом'якшує свою позицію стосовно країни-агресорки Росії. Згідно з даними ЗМІ, це є наслідком тиску з боку президента США Дональд Трампа.
Головні тези:
- Американський лідер посилив тиск на Альянс, щоб не розлютити Росію.
- Зеленський просив НАТО не давати задній хід, однак до нього не дослухалися.
Чому НАТО змінює свою позицію щодо РФ
Журналісти звертають увагу на те, що формулювання в комюніке саміту є дійсно слабкішим порівняно з попередніми роками.
Так, у нинішньому комюніке 32 члени НАТО:
“підтверджують свої незмінні суверенні зобов'язання надавати підтримку Україні, безпека якої сприяє нашій безпеці, і з цією метою включатимуть прямі внески на оборону України та її оборонну промисловість при розрахунку витрат союзників на оборону”.
Що важливо розуміти, у комюніке за 2024 рік Альянс не лише повторив, що Росія є країною-агресором, а також наголосив що майбутнє України — в НАТО.
2 роки тому у Вільнюсі члени блоку заявили: «Росія є відповідальною за свою незаконну, невиправдану і неспровоковану агресивну війну проти України”.
Український лідер Володимир Зеленський наполягав на підтримці Заходу для подальшого засудження вторгнення РФ, проте Дональд Трамп відмовився підписати такий документ, оскільки побоюється, що це завадить його мирним переговорам з російським диктатором Володимиром Путіним.
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