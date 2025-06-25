Трамп пообіцяв зустрітися з Зеленським на саміті НАТО у Гаазі
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп пообіцяв зустрітися з Зеленським на саміті НАТО у Гаазі

Трамп
Джерело:  The Telegraph

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським на саміті НАТО, який проходить у Гаазі. Зустріч заплановано на 25 червня.

Головні тези:

  • Підтверджена зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Гаазі.
  • Розмови з російським диктатором Володимиром Путіним теж були згадані Трампом.

Трамп зустрінеться з Зеленським: що відомо

Трамп повідомив про зустріч з Зеленським 25 червня.

Ми обговоримо його труднощі, трохи складнощів. Зеленський — хороший хлопець. Я маю на увазі, що зустрінуся з ним сьогодні. Не знаю. Гадаю, ми обговорюватимемо Україну. Так. Здається, це найімовірніше.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Також Трамп додав, що неодноразово розмовляв з російським диктатором Володимиром Путіним. Останній, за його словами, запропонував допомогу в питанні конфлікту між Іраном та Ізраїлем, але голова Білого дому попросив його про "допомогу щодо Росії".

Добре, сказав я, зробіть мені послугу, допоможіть нам щодо Росії, не щодо Ірану, але він (Путін — ред.) був дуже приємним. Ми поговоримо (з Зеленським, — ред.) про це, ми поговоримо. Я думаю, що прогрес досягається.

Джерела повідомляють, що у Зеленського запланована зустріч із Трампом.

Окрім зустрічі з американським лідером, в програмі президента України також зустрічі з премʼєр-міністрами Данії Метте Фредеріксен, Нової Зеландії Крістофером Лаксоном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Також запланована зустріч у форматі Е5 — на ній приймуть участь лідери Німеччини, Британії, Франції, Італії, Польщі та генсек НАТО. Ще один формат — N5 за участі очільників Скандинавських країн.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський розкрив головну тему його переговорів з Трампом у Ватикані
Про що говорили Зеленський і Трамп у Ватикані
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський і Трамп не зустрінуться на саміті НАТО — відома причина
Зеленський і Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський розкрив свій план на переговори з Трампом
Володимир Зеленський
До чого готується Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?