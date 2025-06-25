Трамп пообіцяв зустрітися з Зеленським на саміті НАТО у Гаазі

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським на саміті НАТО, який проходить у Гаазі. Зустріч заплановано на 25 червня.

Трамп зустрінеться з Зеленським: що відомо

Трамп повідомив про зустріч з Зеленським 25 червня.

Ми обговоримо його труднощі, трохи складнощів. Зеленський — хороший хлопець. Я маю на увазі, що зустрінуся з ним сьогодні. Не знаю. Гадаю, ми обговорюватимемо Україну. Так. Здається, це найімовірніше. Дональд Трамп Президент США

Також Трамп додав, що неодноразово розмовляв з російським диктатором Володимиром Путіним. Останній, за його словами, запропонував допомогу в питанні конфлікту між Іраном та Ізраїлем, але голова Білого дому попросив його про "допомогу щодо Росії".

Добре, сказав я, зробіть мені послугу, допоможіть нам щодо Росії, не щодо Ірану, але він (Путін — ред.) був дуже приємним. Ми поговоримо (з Зеленським, — ред.) про це, ми поговоримо. Я думаю, що прогрес досягається.

Джерела повідомляють, що у Зеленського запланована зустріч із Трампом.

Окрім зустрічі з американським лідером, в програмі президента України також зустрічі з премʼєр-міністрами Данії Метте Фредеріксен, Нової Зеландії Крістофером Лаксоном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Поширити

Також запланована зустріч у форматі Е5 — на ній приймуть участь лідери Німеччини, Британії, Франції, Італії, Польщі та генсек НАТО. Ще один формат — N5 за участі очільників Скандинавських країн.