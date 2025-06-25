Трамп пообещал встретиться с Зеленским на саммите НАТО в Гааге

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским на проходящем в Гааге саммите НАТО. Встреча запланирована на 25 июня.

Трамп встретится с Зеленским: что известно

Трамп сообщил о встрече с Зеленским 25 июня.

Мы обсудим его трудности, несколько сложностей. Зеленский — хороший парень. Я имею в виду, что встречусь с ним сегодня. Не знаю. Думаю, мы будем обсуждать Украину. Да. Кажется, это вероятнее всего. Дональд Трамп Президент США

Также Трамп добавил, что не раз разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным. Последний, по его словам, предложил помощь в вопросе конфликта между Ираном и Израилем, но глава Белого дома попросил его о "помощи России".

Хорошо, сказал я, окажите мне услугу, помогите нам в отношении России, не в отношении Ирана, но он (Путин — ред.) был очень приятным. Мы поговорим (с Зеленским, — ред.) об этом, мы поговорим. Я думаю, что прогресс достигается.

Источники сообщают, что у Зеленского запланирована встреча с Трампом.

Кроме встречи с американским лидером, в программе президента Украины также встречи с премьер-министрами Дании Мэтте Фредериксен, Новой Зеландии Кристофером Лаксоном, канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Поделиться

Также запланирована встреча в формате Е5 — в ней примут участие лидеры Германии, Британии, Франции, Италии, Польши и генсек НАТО. Еще один формат — N5 при участии глав Скандинавских стран.