Трамп пообещал встретиться с Зеленским на саммите НАТО в Гааге
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Трамп пообещал встретиться с Зеленским на саммите НАТО в Гааге

Трамп
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Источник:  The Telegraph

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским на проходящем в Гааге саммите НАТО. Встреча запланирована на 25 июня.

Главные тезисы

  • Встреча Трампа с Зеленским на саммите НАТО намечена на 25 июня в Гааге.
  • Зеленский также планирует встречи с лидерами других стран на саммите, включая Данию, Новую Зеландию, Германию и участие в форматах Е5 и N5.

Трамп встретится с Зеленским: что известно

Трамп сообщил о встрече с Зеленским 25 июня.

Мы обсудим его трудности, несколько сложностей. Зеленский — хороший парень. Я имею в виду, что встречусь с ним сегодня. Не знаю. Думаю, мы будем обсуждать Украину. Да. Кажется, это вероятнее всего.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Также Трамп добавил, что не раз разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным. Последний, по его словам, предложил помощь в вопросе конфликта между Ираном и Израилем, но глава Белого дома попросил его о "помощи России".

Хорошо, сказал я, окажите мне услугу, помогите нам в отношении России, не в отношении Ирана, но он (Путин — ред.) был очень приятным. Мы поговорим (с Зеленским, — ред.) об этом, мы поговорим. Я думаю, что прогресс достигается.

Источники сообщают, что у Зеленского запланирована встреча с Трампом.

Кроме встречи с американским лидером, в программе президента Украины также встречи с премьер-министрами Дании Мэтте Фредериксен, Новой Зеландии Кристофером Лаксоном, канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Также запланирована встреча в формате Е5 — в ней примут участие лидеры Германии, Британии, Франции, Италии, Польши и генсек НАТО. Еще один формат — N5 при участии глав Скандинавских стран.

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