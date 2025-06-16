Зеленский раскрыл свой план на переговоры с Трампом

К чему готовится Зеленский

О своих планах украинский лидер объявил во время совместной пресс-конференции в Вене с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Один из вопросов, который я буду обсуждать с президентом Трампом на встрече, по оборонному пакету, который Украина готова купить. Владимир Зеленский Президентом Украины

На этом фоне глава государства напомнил о решающей роли американской помощи в прошлые годы этой уже длительной полномасштабной войны с Россией.

По словам Зеленского, пока никто в Украине не хочет представлять, как жить и бороться без помощи США.

Украинский лидер официально подтвердил, что пока о новой помощи от Штатов речь не идет, однако он рассчитывает обсудить эту тему во время беседы с Трампом.