Зеленский раскрыл свой план на переговоры с Трампом

16 июня украинский лидер Владимир Зеленский намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом покупку следующего оборонного пакета у Штатов.
Главные тезисы
- Президент напомнил о важности американской помощи в войне с Россией.
- Встреча Трампа и Зеленского должна состоятся уже 17 июня.
К чему готовится Зеленский
О своих планах украинский лидер объявил во время совместной пресс-конференции в Вене с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.
На этом фоне глава государства напомнил о решающей роли американской помощи в прошлые годы этой уже длительной полномасштабной войны с Россией.
По словам Зеленского, пока никто в Украине не хочет представлять, как жить и бороться без помощи США.
Украинский лидер официально подтвердил, что пока о новой помощи от Штатов речь не идет, однако он рассчитывает обсудить эту тему во время беседы с Трампом.
Согласно данным СМИ, глава Белого дома намерен встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским для двусторонних переговоров на полях саммита G7 в Канаде.
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