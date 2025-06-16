Зеленский раскрыл свой план на переговоры с Трампом
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский раскрыл свой план на переговоры с Трампом

Владимир Зеленский
К чему готовится Зеленский
Read in English
Читати українською

16 июня украинский лидер Владимир Зеленский намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом покупку следующего оборонного пакета у Штатов.

Главные тезисы

  • Президент напомнил о важности американской помощи в войне с Россией.
  • Встреча Трампа и Зеленского должна состоятся уже 17 июня.

К чему готовится Зеленский

О своих планах украинский лидер объявил во время совместной пресс-конференции в Вене с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Один из вопросов, который я буду обсуждать с президентом Трампом на встрече, по оборонному пакету, который Украина готова купить.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президентом Украины

На этом фоне глава государства напомнил о решающей роли американской помощи в прошлые годы этой уже длительной полномасштабной войны с Россией.

По словам Зеленского, пока никто в Украине не хочет представлять, как жить и бороться без помощи США.

Украинский лидер официально подтвердил, что пока о новой помощи от Штатов речь не идет, однако он рассчитывает обсудить эту тему во время беседы с Трампом.

Согласно данным СМИ, глава Белого дома намерен встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским для двусторонних переговоров на полях саммита G7 в Канаде.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
У Орбана придумали "план фон дер Ляен-Зеленского"
Власти Венгрии снова демонизируют Зеленского и Украину
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС придумал, как запретить российский газ без последствий
У России серьезные проблемы
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путина и Си Цзиньпина накрыла волна паники — что происходит
Путин и Си шокированы последними событиями

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?