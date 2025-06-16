ЕС придумал, как запретить российский газ без последствий

Как удалось узнать изданию Financial Times, в скором времени официальный Брюссель предложит запретить все новые контракты на поставку российского газа на основании торгового права. В ЕС пришли к выводу, что поможет обойти вето со стороны Венгрии и Словакии.
Главные тезисы
- Поставка российского газа в ЕС должна прекратиться с 2026 года, а долгосрочные контракты – до 2028 года.
- Венгрия и Словакия получат исключение для постепенного прекращения поставок газа.
У России серьезные проблемы
Согласно данным СМИ, ЕС намерен запретить компаниям заключать новые контракты на поставку российского газа с немедленным вступлением в силу.
Кроме того, указано, что все-таки предусмотрена уступка Венгрии и Словакии, импортирующих российский газ.
Официальный Брюссель намерен предоставить им исключение до 2027 года для постепенного прекращения действующих газовых контрактов.
Что важно понимать, газ из России составляет менее 19% от общего объема импорта ископаемого топлива в ЕС по сравнению с примерно двумя пятыми на момент полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.
В целях осуществления этого плана в жизнь Еврокомиссия планирует использовать торговое право, что позволит принять решение, имея одобрение большинства государств-членов, а не всех.
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