ЕС придумал, как запретить российский газ без последствий
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Экономика
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ЕС придумал, как запретить российский газ без последствий

У России серьезные проблемы
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Источник:  Financial Times

Как удалось узнать изданию Financial Times, в скором времени официальный Брюссель предложит запретить все новые контракты на поставку российского газа на основании торгового права. В ЕС пришли к выводу, что поможет обойти вето со стороны Венгрии и Словакии.

Главные тезисы

  • Поставка российского газа в ЕС должна прекратиться с 2026 года, а долгосрочные контракты – до 2028 года.
  • Венгрия и Словакия получат исключение для постепенного прекращения поставок газа.

У России серьезные проблемы

Согласно данным СМИ, ЕС намерен запретить компаниям заключать новые контракты на поставку российского газа с немедленным вступлением в силу.

Краткосрочные контракты на импорт трубопроводного и сжиженного газа из России должны быть прекращены с 2026 года, а долгосрочные контракты будут действовать до 1 января 2028 года.

Кроме того, указано, что все-таки предусмотрена уступка Венгрии и Словакии, импортирующих российский газ.

Официальный Брюссель намерен предоставить им исключение до 2027 года для постепенного прекращения действующих газовых контрактов.

Что важно понимать, газ из России составляет менее 19% от общего объема импорта ископаемого топлива в ЕС по сравнению с примерно двумя пятыми на момент полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

В целях осуществления этого плана в жизнь Еврокомиссия планирует использовать торговое право, что позволит принять решение, имея одобрение большинства государств-членов, а не всех.

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