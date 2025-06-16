Снижение цены на российскую нефть — что решил ЕС

Как удалось узнать СМИ, официальный Брюссель не будет самостоятельно снижать максимальную цену на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, поскольку эту инициативу, по всей вероятности, не поддержит "Большая семерка".

ЕС пока не будет снижать потолок цены на нефть РФ

Что важно понимать, в проект 18-го пакета санкций ЕС против России вошло предложение по снижению верхнего предела цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, решение по этому поводу должно быть принято вместе с союзниками из G7.

Все детали намерены подробно обсудить во время ближайшего саммита "Группы семи" в Канаде — 17 июня.

Однако, как утверждают инсайдеры украинских журналистов, существенных прорывов в этом вопросе не стоит ожидать:

Очевидно, что на саммите в Канаде G7 не поддержит понижение потолка цены с 60 до 45 долларов за баррель. В таком случае ЕС не будет вносить этот пункт в 18 пакет санкций, — предупредил анонимный источник. Поделиться

Еще один инсайдер выступил с идентичным предупреждением.