Снижение цены на российскую нефть — что решил ЕС

Как удалось узнать СМИ, официальный Брюссель не будет самостоятельно снижать максимальную цену на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, поскольку эту инициативу, по всей вероятности, не поддержит "Большая семерка".
Главные тезисы
- Решение по этому вопросу должно быть принято вместе с союзниками из G7.
- Однако "Группа семи" не готова его поддержать.
ЕС пока не будет снижать потолок цены на нефть РФ
Что важно понимать, в проект 18-го пакета санкций ЕС против России вошло предложение по снижению верхнего предела цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.
По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, решение по этому поводу должно быть принято вместе с союзниками из G7.
Все детали намерены подробно обсудить во время ближайшего саммита "Группы семи" в Канаде — 17 июня.
Однако, как утверждают инсайдеры украинских журналистов, существенных прорывов в этом вопросе не стоит ожидать:
Еще один инсайдер выступил с идентичным предупреждением.
По его словам, во время заседания Coreper 16 июня была отмечена необходимость координации с G7 по ограничению цены на российскую нефть, причем представители государств-членов выразили обеспокоенность по снижению максимальной цены.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-