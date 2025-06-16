Зниження ціни на російську нафту — що вирішив ЄС

Як вдалося дізнати ЗМІ, офіційний Брюссель не буде самостійно знижувати максимальну ціну на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель, оскільки цю ініціативу, цілком імовірно, не підтримає "Велика сімка".

ЄС поки не буде знижувати стелю ціни на нафту РФ

Що важливо розуміти, у проєкт 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії увійшла пропозиція зниження верхньої межі ціни на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель.

За словами очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, рішення з цього приводу повинно бути ухвалено разом із союзниками з G7.

Усі деталі мають намір детально обговорити під час найближчого саміту "Групи семи" в Канаді — 17 червня.

Однак, як стверджують інсайдери українських журналістів, суттєвих проривів у цьому питання очікувати не варто:

Очевидно, що на саміті в Канаді G7 не підтримає зниження стелі ціни з 60 до 45 доларів за барель. У такому разі ЄС не буде вносити цей захід у 18-й пакет санкцій, — попередило анонімне джерело. Поширити

Ще один інсайдер виступив з ідентичним попередження.