Зниження ціни на російську нафту — що вирішив ЄС

Як вдалося дізнати ЗМІ, офіційний Брюссель не буде самостійно знижувати максимальну ціну на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель, оскільки цю ініціативу, цілком імовірно, не підтримає "Велика сімка".
Головні тези:
- Рішення щодо цього питання має бути прийнято разом з союзниками з G7.
- Однак “Група семи” не готова його підтримати.
ЄС поки не буде знижувати стелю ціни на нафту РФ
Що важливо розуміти, у проєкт 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії увійшла пропозиція зниження верхньої межі ціни на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель.
За словами очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, рішення з цього приводу повинно бути ухвалено разом із союзниками з G7.
Усі деталі мають намір детально обговорити під час найближчого саміту "Групи семи" в Канаді — 17 червня.
Однак, як стверджують інсайдери українських журналістів, суттєвих проривів у цьому питання очікувати не варто:
Ще один інсайдер виступив з ідентичним попередження.
За його словами, під час засідання Coreper 16 червня було наголошено на необхідності координації з G7 щодо обмеження ціни на російську нафту, причому представники держав-членів висловили занепокоєння щодо зниження максимальної ціни.
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