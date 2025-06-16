Зниження ціни на російську нафту — що вирішив ЄС
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Економіка
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Зниження ціни на російську нафту — що вирішив ЄС

ЄС поки не буде знижувати стелю ціни на нафту РФ
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Як вдалося дізнати ЗМІ, офіційний Брюссель не буде самостійно знижувати максимальну ціну на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель, оскільки цю ініціативу, цілком імовірно, не підтримає "Велика сімка".

Головні тези:

  • Рішення щодо цього питання має бути прийнято разом з союзниками з G7.
  • Однак “Група семи” не готова його підтримати.

ЄС поки не буде знижувати стелю ціни на нафту РФ

Що важливо розуміти, у проєкт 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії увійшла пропозиція зниження верхньої межі ціни на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель.

За словами очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, рішення з цього приводу повинно бути ухвалено разом із союзниками з G7.

Усі деталі мають намір детально обговорити під час найближчого саміту "Групи семи" в Канаді — 17 червня.

Однак, як стверджують інсайдери українських журналістів, суттєвих проривів у цьому питання очікувати не варто:

Очевидно, що на саміті в Канаді G7 не підтримає зниження стелі ціни з 60 до 45 доларів за барель. У такому разі ЄС не буде вносити цей захід у 18-й пакет санкцій, — попередило анонімне джерело.

Ще один інсайдер виступив з ідентичним попередження.

За його словами, під час засідання Coreper 16 червня було наголошено на необхідності координації з G7 щодо обмеження ціни на російську нафту, причому представники держав-членів висловили занепокоєння щодо зниження максимальної ціни.

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