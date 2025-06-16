ЄС вигадав, як заборонити російський газ без наслідків

Як вдалося дізнатися виданню Financial Times, незабаром офіційний Брюссель запропонує заборонити всі нові контракти на постачання російського газу на підставі торгового права. В ЄС дійшли висновку, що це допоможе обійти вето з боку Угорщини та Словаччини.

У Росії серйозні проблеми

Згідно з даними ЗМІ, ЄС має намір заборонити компаніям укладати нові контракти на постачання російського газу з негайним набуттям чинності.

Короткострокові контракти на імпорт трубопровідного та скрапленого газу з Росії мають припинити з 2026 року, а довгострокові контракти діятимуть до 1 січня 2028 року. Поширити

Окрім того, вказано, що все-таки передбачена поступка Угорщині та Словаччині, які імпортують російський газ.

Офіційний Брюссель планує надати їм виняток до 2027 року для поступового припинення чинних газових контрактів.

Що важливо розуміти, газ із Росії становить менш як 19% від загального обсягу імпорту викопного палива до ЄС, порівняно з приблизно двома п'ятими на момент повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року.