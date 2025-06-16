ЄС вигадав, як заборонити російський газ без наслідків

Як вдалося дізнатися виданню Financial Times, незабаром офіційний Брюссель запропонує заборонити всі нові контракти на постачання російського газу на підставі торгового права. В ЄС дійшли висновку, що це допоможе обійти вето з боку Угорщини та Словаччини.
Головні тези:
- Постачання російського газу до ЄС має припинитися з 2026 року, а довгострокові контракти - до 2028 року.
- Угорщина та Словаччина отримають виняток для поступового припинення постачання газу.
У Росії серйозні проблеми
Згідно з даними ЗМІ, ЄС має намір заборонити компаніям укладати нові контракти на постачання російського газу з негайним набуттям чинності.
Окрім того, вказано, що все-таки передбачена поступка Угорщині та Словаччині, які імпортують російський газ.
Офіційний Брюссель планує надати їм виняток до 2027 року для поступового припинення чинних газових контрактів.
Що важливо розуміти, газ із Росії становить менш як 19% від загального обсягу імпорту викопного палива до ЄС, порівняно з приблизно двома п'ятими на момент повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року.
З метою втілення цього плану в життя Єврокомісія планує використовувати торгове право, що дасть змогу ухвалити рішення, маючи схвалення більшості держав-членів, а не всіх.
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