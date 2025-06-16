ЄС вигадав, як заборонити російський газ без наслідків
Категорія
Економіка
Дата публікації

ЄС вигадав, як заборонити російський газ без наслідків

У Росії серйозні проблеми
Джерело:  Financial Times

Як вдалося дізнатися виданню Financial Times, незабаром офіційний Брюссель запропонує заборонити всі нові контракти на постачання російського газу на підставі торгового права. В ЄС дійшли висновку, що це допоможе обійти вето з боку Угорщини та Словаччини.

Головні тези:

  • Постачання російського газу до ЄС має припинитися з 2026 року, а довгострокові контракти - до 2028 року.
  • Угорщина та Словаччина отримають виняток для поступового припинення постачання газу.

У Росії серйозні проблеми

Згідно з даними ЗМІ, ЄС має намір заборонити компаніям укладати нові контракти на постачання російського газу з негайним набуттям чинності.

Короткострокові контракти на імпорт трубопровідного та скрапленого газу з Росії мають припинити з 2026 року, а довгострокові контракти діятимуть до 1 січня 2028 року.

Окрім того, вказано, що все-таки передбачена поступка Угорщині та Словаччині, які імпортують російський газ.

Офіційний Брюссель планує надати їм виняток до 2027 року для поступового припинення чинних газових контрактів.

Що важливо розуміти, газ із Росії становить менш як 19% від загального обсягу імпорту викопного палива до ЄС, порівняно з приблизно двома п'ятими на момент повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року.

З метою втілення цього плану в життя Єврокомісія планує використовувати торгове право, що дасть змогу ухвалити рішення, маючи схвалення більшості держав-членів, а не всіх.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщину охопив гучний скандал через антиукраїнське відео
Команда Орбана знову в епіцентрі скандалу
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
"Бити Путіна в найболючіше місце". Україна публічно звернулася до G7
Андрій Сибіга
Україна закликає G7 до рішучих дій
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Зниження ціни на російську нафту — що вирішив ЄС
ЄС поки не буде знижувати стелю ціни на нафту РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?