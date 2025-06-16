Путина и Си Цзиньпина накрыла волна паники — что происходит

Издание The Telegraph получило данные о том, что российский диктатор Владимир Путин и его китайский союзник Си Цзиньпин начали паниковать из-за стремительного и неожиданного развития событий на Ближнем Востоке. Каждый из них свирепствует из-за того, что Иран оказался в плачевном положении.
Главные тезисы
- Россия и Китай теряют ключевого партнера, а также свое влияние на Ближнем Востоке.
- Путин и Си уже чувствуют бремя союзничества с Ираном и озабочены возможными ограничениями в поставках иранских дронов в РФ.
Путин и Си шокированы последними событиями
Что важно понимать, официальные Москва и Пекин публично поддержали Иран и осудили Израиль за совершение атак.
Ни для кого не секрет, что на фоне последних событий многие чиновники Тегерана погибли.
Более того, под удары ЦАХАЛ попали системы обороны, военные объекты и объекты по обогащению урана Ирана — они серьезно повреждены.
По словам инсайдеров, Путин и Си не только паникуют, но и чувствуют себя обремененными, поскольку для них союзничество с Ираном все больше превращается в обузу.
Российский диктатор также озабочен тем, что будет дальше с поставками иранских дронов.
Эксперты обращают внимание на то, что заводы по производству "Шахедов" в России способны производить их самостоятельно, без поддержки Ирана — до 2700 единиц в месяц.
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