Путина и Си Цзиньпина накрыла волна паники — что происходит
Категория
Политика
Дата публикации

Путина и Си Цзиньпина накрыла волна паники — что происходит

Путин и Си шокированы последними событиями
Read in English
Читати українською
Источник:  The Telegraph

Издание The Telegraph получило данные о том, что российский диктатор Владимир Путин и его китайский союзник Си Цзиньпин начали паниковать из-за стремительного и неожиданного развития событий на Ближнем Востоке. Каждый из них свирепствует из-за того, что Иран оказался в плачевном положении.

Главные тезисы

  • Россия и Китай теряют ключевого партнера, а также свое влияние на Ближнем Востоке.
  • Путин и Си уже чувствуют бремя союзничества с Ираном и озабочены возможными ограничениями в поставках иранских дронов в РФ.

Путин и Си шокированы последними событиями

Что важно понимать, официальные Москва и Пекин публично поддержали Иран и осудили Израиль за совершение атак.

Ни для кого не секрет, что на фоне последних событий многие чиновники Тегерана погибли.

Более того, под удары ЦАХАЛ попали системы обороны, военные объекты и объекты по обогащению урана Ирана — они серьезно повреждены.

Если Иран будет сильно ослаблен, Россия и Китай лишатся ключевого партнера, разделяющего их интерес к борьбе с тем, что они считают гегемонией США в регионе. Для РФ это утрата возможности попытаться восстановить свое господство на Ближнем Востоке после падения диктаторского режима Башара Асада в Сирии.

По словам инсайдеров, Путин и Си не только паникуют, но и чувствуют себя обремененными, поскольку для них союзничество с Ираном все больше превращается в обузу.

Российский диктатор также озабочен тем, что будет дальше с поставками иранских дронов.

Эксперты обращают внимание на то, что заводы по производству "Шахедов" в России способны производить их самостоятельно, без поддержки Ирана — до 2700 единиц в месяц.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
"Бить Путина в самое болезненное место". Украина публично обратилась к G7
Андрей Сибига
Украина призывает G7 к решительным действиям
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Австрии бьют тревогу из-за визита Зеленского
Что известно о настроениях в Австрии
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС придумал, как запретить российский газ без последствий
У России серьезные проблемы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?