Путина и Си Цзиньпина накрыла волна паники — что происходит

Издание The Telegraph получило данные о том, что российский диктатор Владимир Путин и его китайский союзник Си Цзиньпин начали паниковать из-за стремительного и неожиданного развития событий на Ближнем Востоке. Каждый из них свирепствует из-за того, что Иран оказался в плачевном положении.

Путин и Си шокированы последними событиями

Что важно понимать, официальные Москва и Пекин публично поддержали Иран и осудили Израиль за совершение атак.

Ни для кого не секрет, что на фоне последних событий многие чиновники Тегерана погибли.

Более того, под удары ЦАХАЛ попали системы обороны, военные объекты и объекты по обогащению урана Ирана — они серьезно повреждены.

Если Иран будет сильно ослаблен, Россия и Китай лишатся ключевого партнера, разделяющего их интерес к борьбе с тем, что они считают гегемонией США в регионе. Для РФ это утрата возможности попытаться восстановить свое господство на Ближнем Востоке после падения диктаторского режима Башара Асада в Сирии. Поделиться

По словам инсайдеров, Путин и Си не только паникуют, но и чувствуют себя обремененными, поскольку для них союзничество с Ираном все больше превращается в обузу.

Российский диктатор также озабочен тем, что будет дальше с поставками иранских дронов.

Эксперты обращают внимание на то, что заводы по производству "Шахедов" в России способны производить их самостоятельно, без поддержки Ирана — до 2700 единиц в месяц.